助花蓮重建 日維新會捐千萬日圓

2018-02-16

〔駐日特派員林翠儀／東京十五日報導〕日本維新會共同代表、參議員片山虎之助等國會議員今天到訪我駐日代表處，就花蓮強震造成的慘重災情向駐日代表謝長廷表達慰問之意並捐助一千萬日圓（約台幣二百七十五萬元）賑災善款。

除了片山之外，同行的還有「日本維新會中華民國友好勉強會」會長、眾議員馬場伸幸與同會秘書長、參議員石井章，十多名日本媒體記者也到場採訪。

片山首先對花蓮震災的受災民眾表示慰問之意，他表示，日本東北大地震時台灣在第一時間伸出援手，捐助高達二百五十億日圓善款，而日本維新會只是二十二席國會席次的小黨，雖然金額不多，但全黨均希望能對台灣盡棉薄之力發揮拋磚引玉的效果。

實質外交！ 謝長廷：每天都有日人赴我代表處捐款

謝長廷表示，台日地理條件相似，地震、颱風等天災頻繁，兩國防災單位關係密切，天災發生時彼此相互合作救助，對保障兩國人民的安全是一件好事。

另外，花蓮震災發生後，代表處配合政府統一賑災作業，並未另外設立捐款專戶，但從七日之後每天都有日本民眾到代表處捐款。目前還有幾個單位和國會議員表示將捐款，謝長廷表示，因為以這次震災規模，台灣應該能自己解決。不過他認為，這樣的互動很好，邦交的目的原本也是在保護國民，這種災害的救濟對國民安全也具提升效果，這就是所謂的實質外交，因此無論錢多寡，我們都很感謝。他透露，代表處已收到六、七百萬日圓小額捐款，每筆從數萬至一、二千日圓不等。

另外，日本雅虎網路募款加倍捐贈活動，原本雅虎預定加倍額度為五百萬日圓，結果事實上募到一億日圓，因為捐款時間到二十八日才截止，所以三月才會統計確切總數。