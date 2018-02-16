對未來有信心 蔡總統：今年台灣會更壯大

2018-02-16

發表春節談話 啟動前瞻計畫+鼓勵加薪 經濟會更好

〔記者曾韋禎、吳政峰／綜合報導〕台灣去年度的經濟表現不俗。蔡英文總統與行政院長賴清德昨均期許，能在去年的好表現下，搭配政府的前瞻計畫、鼓勵加薪政策，讓台灣在新的一年有更堅強、壯大的實力。總統還特別強調，她對台灣的未來有信心。

蔡總統繼去年除夕在臉書發表充滿吉祥意象的祝福動畫，她昨則於臉書發表春節談話。總統強調，台灣經濟在去年的表現讓大家恢復信心；經濟成長率超乎預期，出口總額創歷年次高，失業率降至十七年來新低點，股市萬點封關也是史上第二度。

總統表示，政府推動五加二產業創新計畫，加速產業轉型升級；今年啟動的前瞻計畫，除強化國內基礎建設，也擴大內需及投資。只要能提升產業競爭力及經濟動能，再配合加薪對策，台灣一定可以擺脫薪資停滯的困境，讓大家共享經濟成長的果實。我們會有更堅強、更壯大的實力，因應外在經濟的變化和風險。她對台灣的未來有信心。

賴揆：做實事 安居台灣

賴揆也引述經濟成長率上修至二．八四％、失業率降至三．七六％的十七年新低、出口連十五紅創歷史次佳紀錄等經濟表現，期許今年度以「安居樂業、生生不息、均衡台灣」，作為行政院努力的目標，再接再厲，讓台灣一年比一年更好。

賴揆指出，自去年九月接任閣揆至今五個多月，行政院團隊始終秉持「做實事」的精神，兢兢業業；並以加薪、減稅、改善投資環境，與鼓勵新創，來發展經濟、壯大台灣，逐步落實總統所揭示的國政藍圖。

蔡總統亦透過擺設於總統府虹廳的林惺嶽畫作「天佑花蓮」強調，花蓮在遭逢強震的打擊後，全台灣一定會與花蓮人站在一起。她表示，政府會針對危險建築進行盤點，加速補強；並建立嚴謹的防災體系，將地震可能的損害降至最低。

總統指出，此次看到台灣社會在震災展現出互助與人性最美的一面；另由於有九位中國旅客罹難。她表示，兩岸人道救援沒有距離，我們已盡最大努力，盼罹難者家屬能走出創痛，平安寧靜。

此外，賴揆除夕也循例回到新北萬里老家過年，除到金山承天宮參拜，還赴海巡署野柳漁港安檢所慰問官兵及發放加菜金；賴揆還提及，政府存在的目的是給國人安居樂業的環境，「樂業」即「拚經濟」，政府已具備拚經濟的團隊與人才，而海巡署業務職掌為「安居」工作的重要一環。