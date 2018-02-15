付A片女星380萬 川普律師認了

2018-02-15

間接證實川普外遇

〔編譯張沛元／綜合十三日外電報導〕美國總統川普的長年律師柯恩（Michael D. Cohen）十三日告訴紐約時報，他曾在二○一六年總統大選投票前一個月、川普的陳年黃腔錄音帶鬧得滿城風雨之際，自掏腰包支付給宣稱曾是川普小三的成人片女星史蒂芬妮．克利弗德（Stephanie Clifford）十三萬美元（約三八○萬台幣）封口費，形同間接證實稍早媒體報導指稱，川普曾在第一夫人梅蘭妮亞生產後不久外遇劈腿。

強調自掏腰包 與競選經費無關

曾任川普集團律師逾十年的柯恩稱這筆封口費是「私人轉帳」，他事後也沒直接或間接從任何人或單位獲得補償；川普集團或川普競選陣營皆非與史蒂芬妮交易的一方，這筆支付給史蒂芬妮的錢合法，並非競選捐獻或任何人的競選支出。但對於其他問題，像是柯恩付款前川普是否知情、柯恩為何要付這筆錢等，柯恩皆不願作答。

柯恩之所以會證實支付這筆錢，推測與政府監督組織「共同志業」（Common Cause）有關。該組織曾向美國聯邦選舉委員會申訴，認為柯恩轉帳給史蒂芬妮的這筆錢，是來自於對川普競選陣營的實體捐贈；該組織還想釐清這筆錢是否是由川普集團或其他人支付。柯恩為此向選委會做出聲明，指稱該組織申訴不實，之後又在紐時做出類似的聲明。

華爾街日報上月十二日率先披露，川普曾與花名為「狂暴丹尼絲」（Stormy Daniels）的史蒂芬妮有染，並支付十三萬美元封口費；川普當時曾透過柯恩否認該報導，卅八歲的史蒂芬妮也說沒這回事，但名流雜誌In Touch隨後於一月十七日刊出在二○一一年的專訪，證實她確實曾坦承與川普有過性關係。該專訪當年因川普揚言採取法律行動而從未曝光。

史蒂芬妮當年在專訪中詳述，她與當時六十歲的川普在○六年七月相識於內華達州的一場名流高球賽，當晚她就到川普房間與之發生性關係；川普的床技普通，有點「照本宣科」，兩人未做保護措施，完事後川普還在史蒂芬妮新拍的色情片上簽名留念。史蒂芬妮說，兩人的關係持續約一年，包括通電話與見面。根據了解，川普劈腿史蒂芬妮時只是一介平民，但已婚，妻子梅蘭妮亞才剛為他生下兒子巴隆不到四個月。