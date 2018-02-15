拿193億 頂新爽別101

2018-02-15

日商伊藤忠收購頂新持股 投審會通過

〔記者黃佩君／台北報導〕日商伊藤忠春節前確定取代頂新魏家，成為台北一○一單一最大股東。投審會昨通過，伊藤忠以約新台幣一九三億元（六．六五億美元）收購頂新持有台北一○一的三十七．二％股權，預計三月底前完成交割，伊藤忠將是一○一首個外資股東，也將接手原頂新的五席董事；頂新魏家則將告別插旗約九年的台灣地標。

插旗地標9年 頂新獲利2.7倍出場

在中國推出「康師傅方便麵」一炮而紅的頂新魏家，是二○○九年打著鮭魚返鄉旗幟回台發展，以現金加銀行聯貸合計約七十億元，陸續取得三十七．二％股權、入主台北一○一；後因二○一四年滅頂風暴，不得不出售持股；若以伊藤忠接手價金，魏家雖放棄台灣地標，但短短九年獲利約二．七倍出場。

去年十一月傳出頂新將股權全數售予合作夥伴伊藤忠，伊藤忠甚至未進行實地查核，就直接向投審會遞件，申請以六．六五億美元收購頂新集團所有一○一股權，資金來源為自有資金及向日本銀行聯貸。

接手5席董事 伊藤忠躍最大單一股東

投審會昨正式通過此案，同意伊藤忠收購一○一的三十七．二％股權，相當於每股收購價格達四十九．二元；投審會官員表示，因日本會計年度到三月底止，預計屆時完成股權交割，伊藤忠將接手頂新原有五席董事。

官員透露，財政部並未在投審會提出意見，以目前持股結構，泛公股持股約五十二％，伊藤忠接手後就算躍居最大單一股東，持股還是不如泛公股。