除夕到初四暖洋洋 中南部走春要戴口罩

2018-02-15

〔記者吳柏緯／台北報導〕好天氣、好過年！春節六天連假從今天開始，好天氣於昨天早一步報到，民眾可在舒適的天氣中，全家圍爐談心。

中央氣象局表示，從今天起到初四，全台普遍呈現溫暖好天氣，僅花東地區有零星降雨。初五有一波東北季風報到，屆時北部氣溫將會明顯下降，北部及東半部降雨機率也將提高。

北部高溫25度 中南部29度

氣象預報員林伯東指出，由於冷空氣持續減弱，今天全台都溫暖舒適，溫度會比昨天高一點。根據預報資料顯示，各地高溫大約落在廿五度左右，越往南走溫度越高，中南部更上看廿九度。

由於水氣偏少，全台各地天氣穩定，大多為晴到多雲天氣。林伯東表示，目前看起來只有花東地區雲量較多，會有零星降雨情形。

雖然氣溫回升，但不要輕忽日夜溫差變化。林伯東提醒，從昨天晚上到今天清晨，受到輻射冷卻效應影響，台南以北與離島的金門、馬祖有可能出現十到十二度左右的低溫，清晨要外出或返鄉的民眾要特別注意保暖。

初五北部變濕冷 降到19度

穩定的天氣型態將持續到初四，初五有一波東北季風報到，北部與東半部將開始變天。林伯東說明，由於東北季風夾帶水氣，從初五開始，北部、基隆北海岸與花東都會出現降雨情況，北部民眾將明顯感受到溫度下降，高溫大約會降到十九度上下。

雖然全台天氣穩定，但也影響到大氣的擴散條件，空氣品質反而不佳。

根據環保署「春節期間空氣品質預報」顯示，中南部由於擴散條件不佳，整個春節連假的空氣品質在「紅色警示」與「橘色提醒」之間擺盪，中南部民眾若要外出拜年、走春，記得戴上口罩。