全台最貴！潮州春節市集攤位4天租金16萬

2018-02-15

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東潮州春節市集近年攤位競標熱絡，今年以四天十六萬零一元再創新高，平均每天租金高達四萬元，不僅比嘉義燈會攤位高出六倍，更比台北一○一大樓最貴的單坪租金貴上二十四倍，堪稱「全國最貴」。

特區僅60攤供競標

潮州春節市集分為特區攤位與一般攤位，位於人潮樞紐的特區攤位共有六十個開放競標，特區競標底價為兩萬元起標，最高價攤位僅十三坪，短短四天租金十六萬零一元，可謂另類地王。

根據實價登錄網資料，去年商辦租金王是台北一○一，由外商公司以每坪月租金三千八百零三元承租，平均每日每坪約一百二十七元，以潮州春節市集標出最高價的十三坪攤位來看，平均每日每坪就要三千零七十二元租金，是一○一租金的二十四倍。

近八年來春節市集人潮穩定成長，每年都有逾二十萬人次，去年更飆上二十五萬人次，人潮就是錢潮，今年攤位競標競爭激烈，吸引南北攤商摩拳擦掌。

有攤商準備一百二十萬元保證金「包牌」，投標全部六十個特區攤位，最低標價攤位為兩萬三千七百元，雖然最高與最低價差大，但六十個特區攤位總投標金額達三百一十四萬元，平均每個攤位每天租金仍要一萬三千多元。

早年潮州春節市集攤位以無保證金的抽籤方式進行，但抽籤棄權、轉賣情形嚴重，衍生不少糾紛，甚至有攤商為了佔到較好的位置上演全武行，後來鎮公所採統一作業，將市集依據地點劃分競標區與一般區，以實名登記並繳交保證金方式改善弊端。

潮州春節市集每年除夕至初三舉辦，營運時間從除夕上午八點至大年初三晚間十二點結束，不分晝夜營業，搭乘火車至潮州站下車走路五分鐘即可到達，三十年前僅短短三百公尺的春節市集，現在擴張至一千兩百公尺，每天晚上都有春節表演，表演時間為除夕晚間八點至十點、初一至初三傍晚四點起至晚間十點。

投標攤商透露，潮州春節市集與潮州火車站距離僅一百公尺，沒有交通工具的年輕人，也能從高雄等外縣市搭火車來逛市集，無論白天、晚上都有人潮，攤商看準商機才會大手筆搶標，粗估生意能比平常擺攤好上三倍。