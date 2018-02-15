不想塞國道 上路先查1968APP／賴揆提4大交通策略 短程20公里以下走省道更省時

〔記者鄭瑋奇、葉冠妤、湯世名／綜合報導〕今日就是除夕夜，昨國道已出現南返車潮，中午十二點過後車流量逐漸增加，下午三點國一南下湖口—新竹系統、中部三義—后里、彰化系統—埔鹽系統等路段時速不到四十公里，甚至一度出現不到二十公里的紫爆情況。不過晚間九點後，僅國一湖口—新竹、彰化—員林時速還在六十公里以下。
行政院長賴清德、交通部長賀陳旦昨視察高速公路局交控中心，賴清德表示，今起六天連假將透過「增加供給」、「減少需求」、「時間分散」及「空間分散」四大策略及其他配套應變措施，降低國道壅塞情形，短於廿公里路程可行駛省道，長程可在出發前以「高速公路1968」APP掌握國道資訊。
初二南下 初三、初四北上最塞
賴清德表示，過年期間，預估初二上午國道南下路段擁擠，初三、初四下午則是北上車多，民眾盡量避開繁忙時間點。
高公局長趙興華說，今年國道南北雙向最大車流量約落在初三，預估一四五百萬延車公里，是平日的一．七倍流量，南下最大量是在初二，車流量是平日的一．八倍，初四北返車流最大量，為平日的一．九倍。
交通部長賀陳旦表示，今年「高速公路1968」APP，新增未來日旅行時間預測查詢功能，用路人上路前先查詢起訖點及上路時間，可看到該時段及前一小時、後兩小時旅運時間。
台鐵預估今日是春節期間旅客量最低一天，約四十八萬六千人次，為疏運東部旅客，今日、初四、初五試辦東部幹線自強號全程站票，超過八十公里享八折優惠；過去只賣對號座的太魯閣、普悠瑪號，每列次限售一百二十張站票，且限當天購票，東部幹線每天約可增加六千六百個站位；高鐵今日每列次同樣會有三至五節自由座車廂，未事前購票旅客可多加利用。
趕著出國過年的旅客也成長近一成，桃園機場公司表示，二○一八年春節疏運期間（二月九日至二十八日），桃機預估每日旅客運量十二萬六千兩百人次到十四萬人次，較去年春節成長九％。