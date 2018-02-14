正義黑心油 總經理二審逆轉重判11年

2018-02-14

一審判8月 二審認定故意犯

〔記者鮑建信、陳宜加／綜合報導〕頂新集團旗下正義食品公司涉黑心油案出現逆轉！高雄地院一審認為總經理何育仁（見圖，資料照）、副課長胡金忞為過失犯，分別輕判八月、四月徒刑；檢方不服上訴，高雄高分院審理後於昨日宣判，認定被告是故意犯，依加重詐欺、違反食安法等罪，重判何育仁八年徒刑，另處三年徒刑部分可易科罰金；胡金忞則處刑四年，另判一年半徒刑部分得易科罰金；正義、裕發公司等八億元犯罪所得沒收。

其他判刑被告，包括正義公司採購員吳明正處刑二年，得易科罰金；貿易商林明忠處刑七年六月，得易科罰金部分處二年四月刑；裕發公司負責人何吳惠珠處刑四年，得易科罰金部分處二年四月；法人裕發公司處罰金六百萬元、正義公司法人則科處罰金三千萬元。全案仍可上訴。

正義公司遺憾：一定提上訴

消基會指出，二審判決較符合大眾觀感，可讓食品業者真正有所警惕；正義公司昨對判決結果則感到遺憾與不解，表示一定提起上訴。

正義食品公司民國一○三年九月爆發豬油產品攙偽飼料用油的混油案，高雄地檢署偵辦，依詐欺取財罪嫌及違反食安法起訴相關人員。

一審法官審理本案認為，正義公司被林明忠等人矇騙，以為採購的是原料食用油，檢方又無法舉證證明公司知情原料不實，認為正義公司是「疏於」要求供應商提出相關文件，應屬過失犯。

但二審合議庭法官則認為，正義公司為食品大廠，林明忠只是貿易商，甚至沒有工廠，但正義公司主管竟相信他並向他買油，長期無視法令溯源管理義務，未謹慎控管原料取得。

而且永成等四家供油公司均掛名飼料廠，很容易查知，正義公司竟僅零星訪廠流於形式，甚至公司檢驗永成等油品，發現部分不合規定卻未深究，照單全收並扣錢、未退貨，所以認定為故意犯，並從重量刑。

消基會肯定：較符大眾觀感

消基會董事長游開雄認為，一般認為被告業者有多年從業經驗，不至於輕率誤認或被矇騙，二審法院審理中有更進一步實質認定，加上是重大食安事件，此次判決更符合社會大眾期待，給予肯定。