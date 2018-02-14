才辦完離婚 妻上別人車 醋男怒趴車 被載4公里

2018-02-14

趴在引擎蓋 欲阻車理論

〔記者陳薏云／新北報導〕一離婚就上別的男人車！新北市一對年紀相差二十一歲夫妻，因個性不合，十二日決定結束十年婚姻，當天下午兩人前往烏來區公所辦理離婚手續，連姓男子步出公所目睹高姓前妻搭乘另名男子的車，當下醋勁大發，趴在對方引擎蓋上要阻車理論，車上男子也發狠執意行駛，連男就這樣趴了四公里的山路，過彎時差點被甩飛，路人看到都驚呼：「夭壽喔！」警方依殺人未遂等罪行將開車男子函送法辦。

駕駛被激怒 踩油門疾駛

據了解，四十九歲連姓男子與二十八歲高姓前妻相差二十一歲，十年前結婚同居烏來區，近年感情不睦走向離婚，十二日下午三時許，高女請四十三歲鄭姓男友人載她到區公所，與連男會合後步入區公所辦理離婚手續。

山路大彎道 差點被甩飛

辦完手續後高女走向鄭男的車，連男在後方追趕，表示「還有事情沒有商量完」，但高女不予理會，連男情急之下趴在鄭男的紅色轎車引擎蓋上，並大喊：「下車說！」鄭男疑似被連男脫序舉動激怒，油門一踩就頂著連男一路開往新店，因是下山路段，行經超過四個大彎道，鄭男絲毫未減速，連男雙腳騰空，數度要被甩飛，只能緊抓著引擎蓋不放，並沿路大喊：「救命！」對向車道駕駛看到都驚呼：「夭壽！怎麼有人在車子上面！」並急忙報警。

新店警分局接獲報案後攔截，先在「上龜山橋」頭旁發現被丟包的連男，隨後在龜山派出所前攔截鄭男車輛。

連男向警方供稱，剛跟年輕妻子辦完離婚手續，還有事情想討論，沒想到前妻直接坐上鄭姓男子的車，當下一股醋意，想要攔車理論，卻一路被「載」了四公里，連男更指控：「鄭男分明是故意要衝撞！」

鄭男則向警方辯稱，是連男自己要擋在車前；警方認為，連男雖沒有明顯外傷，但鄭男的危險駕駛行為已經構成公共危險及殺人未遂罪行，訊後將鄭男送辦。