台積電發紅包 股息8元再創高

2018-02-14

預估張忠謀逾10億入袋

員工獎酬平均可拿107萬

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電昨董事會拍板今年每股將配發八元的現金股利、創歷年來最高；以台積電董事長張忠謀持股約十二．五萬張估算、可望有逾十億元股息入袋，國發基金持有一六五萬餘張，也有一三二億餘元股息入帳。張忠謀預計今年六月初裸退，董事會昨也決議自六月五日起尊稱他為台積電創辦人。

台積電可說是支撐台灣三大科學園區產值的主力，以科技部預估今年竹科、中科及南科合計營業額目標為二．四兆元，台積電今年營收可望突破一兆元、占比將上看四十五％、再創新高。也因台積電去年十奈米製程落在中科廠區，帶動中科成長幅度居三大園區之冠，今年七奈米製程也以中科廠區為主，中科園區今年成長幅度可望持續領先。

台積電昨董事會核准每普通股配發現金股利八元，符合外資預期。台積電曾於一九九五年及一九九六年發放八元股票股利，自二○一○年起，都改發現金股利，今年配發八元為歷年發放現金股利新高。以封關日股價二三六．五元計算，現金股利殖利率約三．三八％。

台積電今年將發出二○七四．四億元的股息，也創歷年新高；持股近八成的外資法人將拿走逾一千六百億元股息；張忠謀持股約十二．五萬張，估有逾十億元現金入袋；員工現金獎金與現金酬勞總計約四六○．三八億元，獎金與酬勞各半，以台灣員工總數四．三萬人計算，每位員工平均可拿到一○七萬元。

張忠謀預計今年裸退，董事會昨決議以感激心，從六月五日起尊稱張忠謀為台積電創辦人；台積電並啟動中生代主管進入經營團隊，決議擢升研發組織三奈米平台研發資深處長吳顯揚為副總經理、研發組織Pathfinding處資深處長曹敏為副總經理。