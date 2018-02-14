鬆綁七休一意見多 38行業保留23.5個

2018-02-14

水電燃氣業僅在「地點特殊」條件下通過指定

〔記者李雅雯／台北報導〕勞動部法規委員會昨討論「鬆綁七休一」指定行業，因各界對部分行業是否納入意見分歧，卅八個行業中有逾廿三個被「暫時保留」，將待交通部、經濟部等中央目的事業主管機關蒐集資料、意見後再討論；其中因水電燃氣業僅在「地點特殊」條件下通過指定，應該只能算「半個」，因此在四個特殊型態中僅十四．五個行業通過，勞動部將循法制作業程序對外公告。

「鬆綁七休一」是指例假日可在七天週期中挪移，勞工最多可連上十二天班。勞動部日前釋出適用卅八個行業，進行預告，客運業、貨運業、倉儲業勞工反彈聲音最大，痛斥政府「助長過勞」。

勞動部法規會昨討論指定行業，不同特殊型態及例外條件下的客運業、貨運業、倉儲業、水電燃氣業、加氣站業及多個製造業「暫時保留」，將另案再討論；其中水電燃氣業僅在「地點特殊」條件下通過指定，也就是說預告卅八個行業中有廿三．五個行業被保留。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛指出，這些保留行業是由勞動部「主動」喊出保留，預告期間有支持鬆綁聲音、也有反對意見，以客運業來說，最多人擔心的是過勞問題，交通部有必要再多做溝通；製造業是由經濟部提出，外界有質疑是為「急單」解套，且「放得太寬」。對於各界異議，中央目的事業主管機關應多做溝通、多蒐集資料，保留後再討論。

輪班間隔8小時 補人後不再適用

黃維琛表示，法規會上通過的指定行業，預計農曆年後公告。至於「輪班間隔至少八小時」適用範圍仍是台鐵乘務人員、台電、中油和台糖輪班人員，以及台電、中油、台水等特定人員，且設定適用期間；待這些事業完成補人進用後，將不再適用例外彈性。