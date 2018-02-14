英智庫示警：中國軍力 開始挑戰美國

2018-02-14

解放軍海空軍力已取代俄國 成華府衡量實力基準

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕倫敦的「國際戰略研究所」（IISS）指出，中國武裝軍力的現代化速度超乎許多專家預期，如今中國已逐漸取代俄國，成為華府判斷其武裝實力，特別是海空軍力的基準。IISS的專家說，中國現在可說已達，或非常接近成為美國軍事競爭對手的一個重要關鍵點。

中國海軍萬噸艦下水、打造第二艘航艦

IISS自一九五九年以來，每年發表全球軍力與防衛支出評估報告「軍事平衡」，英國廣播公司（BBC）在今年報告公布前夕訪問該單位軍事專家，報導指出，中國軍力的進步—從超長程傳統彈道飛彈到第五代戰鬥機十分引人關注。去年中國首艘萬噸級○五五型驅逐艦下水。中國也正打造其第二艘航空母艦，同時改造軍事指揮結構，以賦予真正的聯合指揮部統籌權，而在火砲、空防與地面攻擊上，中國也擁有打擊範圍超過美方所能部署的武器。

殲-20戰機、超長程彈道飛彈 挑戰西方

在空中，新的第五代戰機殲-20（中國稱為第四代）已服役，該戰機結合匿蹤科技、超音速巡航以及高度整合的航空電子技術，IISS專家說，這些航空器可搭載性能可與西方媲美的各射程空對空飛彈。然而，他們也指出，仍需觀察中國空軍能否發展出合宜的戰術來操作第五代戰機，同時制定戰鬥準則，以結合第四、第五代戰機的運作。

IISS表示，中國與俄國的空對空武器發展已挑戰西方的霸權地位，以中國為例，中國發展超長程空對空飛彈，以襲擊空中加油機與空中預警指揮機。他們說，至二○二○年，中國空對空飛彈的發展「恐迫使美國及區域盟邦重新檢視其戰略、技術、步驟及空中作戰發展計畫的方向」。

解放軍陸軍 僅半數裝備符合現代化

在地面，中國陸軍的現代化較為落後，僅半數裝備適合現代戰鬥。不過中國設定二○二○年達成「資訊化」與「機械化」的目標，中國的戰略目標明確，許多新武器系統是量身打造，以期在衝突中，盡可能將美國軍力推遠，最好遠到太平洋深處，該戰略稱作「反介入和區域拒止」（A2AD）。這可說明為何中國聚焦危及美國航艦戰鬥群的海空系統。

「軍事平衡」報告也提到，中國現在不僅是「軍事超級聯賽」的佼佼者，更追求成為武器輸出大國。以武裝無人機為例，美國僅銷售該武器給英法等北約盟國。美國自縛手腳的作法為北京打開了市場，埃及、奈及利亞、巴基斯坦、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國以及緬甸等現在是中國武裝無人機的客戶。

IISS專家說，對於西方政府或製造商視為敏感的市場，中國長驅直入，中國似乎贏得所有方面的交易。一般而言，中國武器只要西方一半的價格，卻能達到西方武器七十五％的戰力，就商場而言，十分划算。