避免法官量刑不一 引發民怨 司法院研議量刑準則

2018-02-13

建構「罪刑相當、量刑一致」

〔記者項程鎮、溫于德／台北報導〕司法院長許宗力昨天指出，司法院將在半年內研議量刑準則，以「罪刑相當、公平量刑」為首要考量，避免法官對類似案件量刑輕重不一，引起民怨；許宗力強調，量刑準則僅供法官參考，不會強迫採用，以免牴觸憲法賦予法官的獨立審判原則。

司法院、法務部昨聯合舉行首次司法改革半年進度報告記者會，許宗力在會中指出，民眾對於類似案件有不同量刑，有著不少怨言，例如甲法官可能量刑較重，但換成乙法官審理時量刑就變輕，因此決定在現行的量刑架構下，以刑法學為基礎，融入犯罪學觀點與實證分析，建構出一套罪刑相當、量刑一致的準則，供法官判決時參考。

僅提供法官參考 不會強迫採用

司法院刑事廳長蘇素娥指出，量刑準則將使司法院目前已設置的「量刑趨勢系統」更加「明文化」和「豐富化」，目前刑事廳正在整理外國立法例，預計將蒐集美、英、澳等國的量刑準則讓司法院參考。

蘇素娥表示，現行的「量刑趨勢系統」，法官只要上網輸入案件類型等資料，系統就會自動跑出類似案件的量刑數據，此外系統還納入非政府組織（ＮＧＯ）的相關資料，例如性侵案會有婦女團體的意見，毒品案則有協助戒癮團體的經驗，未來量刑準則出爐後相關資料還會更完整。

二○一○年間曾有民眾發起「白玫瑰運動」，赴司法院外靜坐抗議恐龍法官量刑過輕，司法院時任秘書長林錦芳為此特別統籌、建置了「量刑趨勢系統」，蒐集民眾關心的妨害性自主、不能安全駕駛、幫助詐欺、竊盜、搶奪、強盜、殺人、槍砲毒品等八大類判決，並依罪名不同，歸納上千到上萬件判決數據，再比對、分析其平均刑度，建置出符合台灣民情、法制的量刑資訊系統。

國民法官制度 至少再模擬兩年

至於外界關心的「國民法官」制度，民間司改會主張，司法院也應模擬試辦美國「陪審制」，許宗力昨表示，該制度至少還要再模擬兩年才會上路，今年下半年將先研擬推動終審法院開庭直播。