獵雷艦弊案偵結 陳慶男被求刑30年

2018-02-13

檢依詐欺等罪 起訴5人

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄地檢署昨偵結慶富造船公司承造獵雷艦弊案，起訴慶富老董陳慶男、副董陳偉志及董娘陳盧昭霞、前執行長簡良鑑、前顧問李維峰等五人，依詐欺、背信、偽造文書、銀行法、洗錢等罪嫌起訴；檢方對陳慶男具體求刑卅年，併科罰金十億元；陳偉志求刑廿五年，併科罰金六億元；簡良鑑求刑廿年，併科罰金三億元。

詐貸63億 僅花2.5億造艦

檢方發現，陳慶男自知慶富有龐大資金缺口，涉四次假增資再與境外人頭公司簽假約，向銀行團融資、詐貸六十三億餘元，造成銀行團損失逾一百卅一億元，卻僅花二．五億元造獵雷艦；至於詐貸金流約四億餘元流向在中國的投資事業。

陳慶男昨回應交由律師處理，強調慶富目前正常營運，義大利建造的獵雷艦三月就能下水，解約只是海軍片面說法，還在訴願中；李維峰也透過律師聲明，指任職期間在不知情的情況下交付個人帳戶，未從中獲利，也未參與犯案，被認定參與洗錢感到遺憾。

雄檢指出，陳慶男夫婦和兒子向銀行申辦獵雷艦聯合授信合約，自一○三年十一月起，先後四次虛偽辦理增資，將原實收資本額五億三千萬元增為四十億元；陳慶男父子與前執行長簡良鑑合謀與AZ等境外紙上公司簽虛偽合約，開立不實發票，銀行團欲查證慶富提供的發票真實性，慶富均以「事涉國防機密」，不便告知獵雷艦供應商名單為由，使銀行徵信人員無從求證。

簡良鑑於一○四年七月被陳慶男解除獵雷艦計畫主持人身分，直至一○五年二月遭解除執行長期間，以侵占、擅自重製或其他方法，取得慶富營業秘密文件，透過媒體爆料獵雷艦有弊端，並以其握有營業秘密文件，另覓其他造船廠欲承作該標案，造成慶富損害；李維峰則出借個人帳戶，供陳偉志藏匿不法所得，製造資金斷點，規避查緝。

官員無違法實證 不起訴

至於外界質疑國防部辦理獵雷艦招標審標等作業是否涉弊、銀行聯貸有無不法、有無黨政或行政院高層施壓，以及高市前海洋局長王端仁喬興達港獵雷艦建廠用地等疑雲，因查無實證，難認有違法之處，雄檢全部簽結。