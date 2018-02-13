中股慘跌10％ 股民微博告洋狀

2018-02-13

〔編譯盧永山／綜合報導〕上週中國股市重挫約十％，股民損失慘重，上萬股民上週末在美國駐北京大使館的新浪微博帳號留言，痛批中國證監會主席劉士餘「見死不救」，質疑他是美國派來中國政府的臥底間諜。或許是因股市重挫動搖信心，中國證監會等監管機構上週末緊急要求上市企業股東增持股票，並要求部分基金減少賣股。

上週上證綜合指數大跌九．六％，創二○一六年一月以來單週最大跌幅，損失慘重股民在美國駐北京大使館新浪微博帳號發表逾一萬篇留言，大使館刪除幾篇違反使用原則的留言，但並未關閉留言功能。

中國證監會先前已禁止民眾在個人微博帳號討論股市，但一些股民改為匿名酸人不罵股，反諷政策失當；例如一個匿名用戶留言指出：「大使先生，劉士餘是否為美國派來中國政府的臥底間諜？因這個傢伙成功的把數億中國股民推向共產黨和政府的對立面。」

也有些留言批評美國引發股市下挫，有些則批評中國證監會見死不救，讓他們有個難過的春節。

儘管中國股市暴跌，但「國家隊」尚未出手護盤；根據彭博引述知情人士透露，中國證監會等監管機構上週末對部分上市企業大股東下達非正式指令，「鼓勵」他們增購持股，並要求一些基金減少賣股，以降低股市賣壓造成的衝擊；中國證監會等也要求券商交出上週交易紀錄與本週交易計畫。

在證監會下達非正式指令後，彭博統計顯示，上海和深圳上市的逾一一○家公司週一發布公告，在二月九日到十二日（週一）期間大股東已增加持股。

上海交易所表示，上週五已發布警告及限制盤中交易，避免大量股票拋售，影響股市穩定；上證綜合指數週一收盤上漲○．八％，深圳成份股指數收漲二．九％。