IMF主席︰股市動盪屬必要修正

2018-02-13

〔編譯王惠慧／綜合報導〕上週美股表現有如乘坐雲霄飛車，國際貨幣基金（IMF）主席拉加德表示，近來全球股市動盪屬於「必要的修正」，儘管股市波動，市場運作機制仍良好；另被問及虛擬貨幣發展時，她指出，虛擬貨幣接受政府監管只是時間早晚問題。

拉加德出席杜拜世界政府峰會（World Government Summit）時接受訪問，談及上週美股遭遇沉重賣壓，是否擔心衝擊金融市場？她表示，全球股市迎來幾日較大波動，特別是受到美股的影響，「市場出現六％到九％間的修正，以我們的角度來看，這是必要的修正」。許多分析師就曾警告，由於資產估價過高，過去一年快速上漲的美股，可能會出現急遽的修正；上週已出現修正跡象，至於是否見底或會進一步走低，市場呈現兩極看法。

拉加德表示，全球經濟基本面強勁，因此股市近來的波動，不會影響到經濟和國家繼續成長能力，「我們觀察到，儘管市場波動，市場通路、管道及各種機制運行良好」，必要的修正已發生，這就是上週看到的現象。

拉加德在接受「CNN Money」訪問時，被問到對虛擬貨幣監管看法。她表示，監管虛擬貨幣是不可避免的，IMF正積極防止虛擬貨幣被用於洗錢或資助恐怖主義行動，比起在意虛擬貨幣本身，應該更加注意相關活動。