狗來富迎紅盤 留意4變數

2018-02-13

〔記者卓怡君／台北報導〕金雞年順利收紅封關。但面對美股近期有如雲霄飛車的瘋狗浪走勢，台股封關期間恐難平靜；法人提醒，金狗年開紅盤有四大變數要高度關注，包括美股是否止跌回穩、十年期公債殖利率走勢變化、美國升息與縮表步調以及美元走勢；金狗年投資人更需做好兩件事，那就是控管現金部位與審慎選股。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，上週五美股收盤雖以上漲作收，但盤中上下震盪約千點，顯示未來仍需要時間整理；以此來看，台股未來主要還是要看國際股市的臉色，美股能否止跌，將是短期牽動台股走勢最關鍵的因素。

展望後市，廖哲宏認為，因應長假效應，加上國際股市持續震盪，台股買盤觀望、量能萎縮，投資人可多留意國際市場政經情勢和股債市的變化，像是十年期公債殖利率走勢變化、美國升息與縮表步調，今年投資人更要做好兩件事情，一是現金管理、也就是持股比重的控管，二是審慎選股。

摩根投信執行董事葉鴻儒指出，雞年是台股史上第二次萬點農曆年封關，短線來看，台股狗年紅盤日與之後的表現，全視美股在台股封關期間走勢，只要美股不再出現大幅重挫，行情轉趨回穩，配合春節開紅盤行情，將對台股多頭氣勢有所助益。

葉鴻儒分析，因第一季向來為電子股淡季，且三月之後台股企業即將公布去年第四季季報，此時股市將回歸財務基本面表現，具備實質業績、展望能見度高之個股，屆時將成為盤面焦點。