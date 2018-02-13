慶富案》立委：罔顧事實 未除惡務盡

2018-02-13

〔記者曾韋禎／台北報導〕高雄地檢署昨偵結慶富造船涉詐貸案，行政院前秘書長簡太郎雖曾兩度找銀行團召開協調會，但雄檢查無施壓實據，以罪證不足予以簽結；民進黨立委王定宇批評，這是「罔顧事實，未能除惡務盡」。

簡太郎：真金不怕火煉

對此，簡太郎表示「真金不怕火煉」，他自始至終都是清白的。他感謝雄檢查明真相，還其公道；也呼籲之前不了解事實真相就妄加揣測，並污衊其畢生名譽者，不要再隨意操弄仇恨情緒，期待台灣能在農曆新年之際，出現更多正面積極的能量。

王定宇昨表示，就陳慶男、簡良鑑等人的偵查結果，確實符合其犯罪事實，這部分肯定雄檢；但簽結簡太郎的部分，雄檢罔顧事實。他指出，在簡太郎召開協調會前，很多銀行的評估是「不該貸款」，何以在協調會後，轉為同意借貸？若非有政府高層施壓，怎有如此轉折，造成國庫虧損？除非是「半夜吃西瓜，反症」。

他進一步指出，慶富早在之前向個別銀行借款，就已經把錢送出海外了。所有聯貸銀行會不知道這樣的紀錄？為什麼這樣的事實會被漠視？檢方並未交代其中的轉折過程。他表示，這樣的案件，一定要有惡官與奸商的相互配合，現在只針對奸商，卻放過貪官，令人感到遺憾。

民進黨立委賴瑞隆表示，聯貸案顯然是有經過政府的疏通，才有一銀跳進來當主辦行；馬政府在過程中著力甚深，相關人士還因此進入總統府討論。若無施壓的話，為何要違背常理給予超貸？檢方簽結，代表找不到確切的證據，不代表沒有施壓。他希望雄檢努力查出相關的蛛絲馬跡，才能對國人有所交代。