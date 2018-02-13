簡太郎王端仁 均無違法簽結

2018-02-13

〔記者黃良傑、王榮祥／高雄報導〕行政院前秘書長簡太郎因慶富董座陳慶男陳情，兩度召開協調會，被質疑向銀行團施壓，高雄地檢署認定屬為民服務，無施壓或關說具體事證；雄檢也認為，陳向總統府前副秘書長熊光華陳情，也與獵雷艦無關，相關分案均簽結。

檢調指出，因陳慶男向行政院陳情，簡太郎雖找銀行團召開兩次協調會，但各銀行是否參貸或主辦均自行評估，兩次協調會中間，已確定由第一銀行主辦聯貸案，因查無簡太郎施壓證據，罪證不足，予以簽結。

至於國防部招標有無放水，刻意放寬廠商投標標準？雄檢調查後，認定軍方是考量條件過苛，恐導致無廠商可投標才放寬；經查八位評委及其相關親屬名下帳戶，並無異常金流，因台船、慶富同分採抽籤決定，查無不法，況且全案國防部未損失一毛，均由聯貸銀行承受損失，全案簽結。

軍方招標、撥款 查無不法 簽結

國防部、海軍司令部遭質疑未監督慶富履約造艦進度，還提前撥款支付第三期款二十四億兩千多萬元給廠商，雄檢表示，慶富確實沒有採購中國廠商提供的設備，海軍也進行實質查證，確認慶富輸出許可只是延後取得，並以裁罰方式促請慶富儘快履約；提前撥款也無上級長官或南向辦公室施壓或關說，查無不法，予以簽結。

此外，高市前海洋局長王端仁被質疑為慶富喬興達港獵雷艦船塢，還遭錄音爆料。雄檢認為，慶富和唐榮自提ＢＯＴ申請案，均處於政策需求評估階段，尚未進入初審作業；況且決定權在漁業署，故未涉及刑法洩密罪。另因興達港ＢＯＴ、招租是依促參法規定，由廠商自提案件，不適用政府採購法辦理招標，地方政府又基於國艦國造，不認定有圖利罪嫌，予以簽結。

但王端仁偏袒特定廠商的不當言行，以及與廠商私下接觸行為，是否有行政責任，檢方送請高雄市政府追究行政責任。高市府轉述市長陳菊說法，指司法證明王端仁無涉及不法，市府已主動將所有資料移送政風單位調查，一切公開透明。