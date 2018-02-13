假增資真詐貸 慶富4億流向中國

2018-02-13

得手42億 兌換成美元再分6筆匯出 21億供集團使用

〔記者黃良傑／高雄報導〕雄檢追查慶富案金流，發現慶富董座陳慶男等人總計向銀行團融資、詐貸六十三億餘元；其中假增資後從聯合授信銀行團詐得四十二億餘元，再換成美元分六筆匯出。最大一筆二十一億元是慶富集團使用及副董陳偉志投資開銷；有四億元匯到中國投資；十四億餘元用來清償銀行借款，真正用在獵雷艦上的僅有兩億五六八○萬元。

雄檢查出，慶富集團向銀行團詐貸後，兌換一億三四三三萬餘美元，分成六筆匯出，分別是慶富造船帳戶五八一○萬餘美元、新加坡L3公司帳戶一四三三萬餘美元、澳門ＯＫ公司三一○五萬美元、澳門ＨＳ公司一六五五萬餘美元、香港ＡＺ公司四○九萬餘美元，以及香港ＱＹ公司一○二○萬美元；檢調認定有一三四○萬美元用於中國投資（含漳州、福建兩筆），四八五○萬美元（約台幣十四億餘元）用於清償慶富公司銀行借款。

其中最高一筆金額為七二四三萬三○二○美元（約台幣二十一億三千餘萬元），檢方指應是提供慶富集團使用，或副董陳偉志其他的投資開銷，並運用這筆資金，僅撥出八五六萬美元（約台幣兩億五六八○萬元）實際用於獵雷艦購料與輸出許可等費用，其餘詐貸結餘一億二五七七萬三○二○美元，全用於慶富集團中國相關投資，或匯入關係企業、個人帳戶。

檢調查出慶富於中國投資金流有兩筆，共計一三四○萬美元（約台幣四億餘元）。雄檢指出，慶富於一○四年一月匯款一二五六萬美元至澳門ＡＺ公司，陳偉志再轉匯其中八五六萬美元給美國ＬＭ公司，應是支付獵雷艦建造相關費用。一○四年二月間分兩次，共匯二○○萬美元給「中國城市投資公司」，投資中國建雲霄慶富光電學院，做為學院興建工程工人薪資，另二○○萬美元匯入陳偉志另開立的ＱＤ公司。

一○五年七月又匯款一一四○萬美元至福建馬尾造船公司，檢調研判，慶富於一○五年五月向聯貸銀行團詐貸一六五五萬五千美元匯至ＨＳ公司帳戶，ＨＳ公司同月又轉匯一一四○萬美元至ＡＺ公司帳戶，ＡＺ公司於一個多月後又匯該筆款項至中國福建馬尾造船公司帳戶，這些款項經查與獵雷艦建造費無關。