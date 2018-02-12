採拾牛樟菇 離奇卡死樹洞內

2018-02-12

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣竹崎鄉仁壽村阿里山事業區第二○四林班地，昨驚傳採牛樟菇的四十八歲劉男，鑽進洞口直徑五十幾公分牛樟樹中空樹洞，離奇卡死在樹洞內，像是被整根樹木包住，硬拉出恐毀損遺體，預計今鋸開樹幹取出。

洞口直徑50多公分 外寬內窄

警方調查，家住南投縣竹山鎮的劉男，二日獨自開車到嘉縣，沿一六六縣道轉產業道路，到第二○四林班地採樟菇，之後音訊全無，家屬六日發現他的車子停在林班地竹林旁，四處找尋卻不見蹤影，七日報案協尋。

疑重心不穩滑洞內 卡住窒

嘉義市救難協會八日上山搜尋無所獲，嘉義縣救難協會理事長徐紹唐等人，十日和隊員上山尋找，還是找不到，昨動員二十人擴大搜救，下午兩點多，發現劉男卡在傾倒的牛樟樹中空樹心內，已死亡多時。

警方表示，這棵直徑一百二十公分的牛樟樹，傾倒在坡度約六十度的山坡上，樹洞外寬內窄，洞口直徑五十幾公分，劉男陳屍處距樹洞洞口五十幾公分，頭下腳上，初步研判他發現中空樹心有牛樟菇，脫下外套與雨鞋，鑽進去採菇，摘了好幾朵放在洞口塑膠袋內，可能是再次爬進去摘採時，重心不穩滑進樹洞，致身體倒卡窒息死亡，確切死因待檢察官相驗釐清。

今用電鋸鋸樹幹 將遺體拉出

死者整個身體卡住樹洞，無法拉出來，硬拉將傷害到遺體，家屬昨晚六點抵達現場，與救難人員、員警討論後，決定今天用電鋸鋸開樹幹。

林務局嘉義林管處副處長李定忠表示，樟菇屬林班地副產物，偷採者涉違反森林法第五十條（竊取森林主、副產物罪），竊取森林主、副產物，收受、搬運、寄藏、故買或媒介贓物者，可處六月以上五年以下有期徒刑，併科三十萬元以上三百萬元以下罰金。

律師陳偉仁說，涉案者死亡，其主刑將公訴不受理，從刑為罰金部分，可從其遺產追討。