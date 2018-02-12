郭董︰大數據推安居工程

2018-02-12

〔記者陳柔蓁／台北報導〕對於花蓮遭遇嚴重震災，鴻海集團董事長郭台銘昨在集團歡樂嘉年華開場時，先率領全體員工靜默祈福，也當場聘請前氣象局地震中心主任郭鎧紋為顧問，用大數據推「安居工程」，協助員工檢測、補強現有住房結構安全，也希望未來蓋房子給員工住，透過防震材料加上sensor（感測器），讓員工危樓不居、安居樂業。

針對花蓮震災，鴻海集團及郭台銘本人除總計捐出一．二億元外，昨再義賣一百台夏普「蚊取」空氣清淨機等，義賣所得再投入震災重建工作，愛心市集中的永齡農場攤位也捐出一半一日所得，共襄盛舉。

郭鎧紋昨應邀在嘉年華開場演講地震知識，郭台銘當場聘請他當顧問，要為員工打造安全的家。郭台銘表示，內部將籌組一個營建團隊，花半年時間到每位員工家裡去做房屋健檢，只要員工提出申請，就會排定時間去檢測，如果檢測有問題，將協助做改善，或是提供貸款、協助重建，「這項房屋健檢計畫會秘密進行，不用擔心結果曝光後，房子會賣不掉。」

郭台銘指出，大數據不是只用在製造業，還能對社會家園有所幫助，安居樂業的基礎是「危樓不居」，公司將提出「安居工程」，協助員工檢測、補強現有住房，如果住家因地震災害不能住，就協助找到可以住的地方。

他強調，鴻海在全球蓋工廠、宿舍，建築能力相當強，更希望未來能蓋房子給員工住，讓「工者有其屋」；他保證公司在興建過程中絕不偷工減料，用奈米量鋼筋，且防震材料加上sensor，蓋出來的房子一定實用、防震。