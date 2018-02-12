國民黨提名牛步 選將人心浮動

2018-02-12

〔記者林良昇／台北報導〕農曆年節在即，國民黨對台北市、新北市長提名作業時程還未公布，提名牛步化造成部分選將信心浮動；國民黨主席吳敦義昨表示，「浮動很自然」，民進黨在台北市、新北市、宜蘭縣也在浮動，每個黨都會選擇最有利的時機，不該倉促。

國民黨拚二○一八年直轄市、縣市長選舉，已完成十個縣市長提名作業，重中之重的六都，僅台中市長人選在上週確定由立委盧秀燕出線，預計農曆年後提名，但其餘的台北市、新北市、桃園市、台南市、高雄市，卻連時程都還未確定，引發基層有意參選的選將信心浮動。

吳：選擇最有利的時機 不該倉促

吳敦義昨出席黨內活動時受訪表示，這是自然的道理，畢竟台北市、新北市、宜蘭縣，民進黨也在浮動，每個黨都會選擇最有利的時機推出最適當的人選，「倉促是不對的」，有時還要考驗每個人的決心，不用太急。

不過，有意參選台北市長的國民黨前立委丁守中認為，國民黨已經在野了，不論是面對有執政資源的台北市長柯文哲或是民進黨，都會是「仰攻」，應該盡早決定，台北市最遲三月初就要有所決定。

台北市、新北市提名的壓力落在地方黨部上，除了台北市是首都市長爭奪戰，新北市是新北市副市長侯友宜及前台北縣長周錫瑋的雙雄對決，地方黨部遲未提報初選時程給黨中央，雙北恐怕都要等到元宵節前後，才有可能會公布相關初選流程。

國民黨組發會主委李哲華說，中央提名協調小組二月六日已邀台北、新北、桃園、台中四個直轄市地方黨部主委到黨中央開會，討論直轄市議員提名及市長初選提名時程，受矚目的雙北兩個黨部還未提報時程，但應在農曆年後時程就會確定，提報給黨中央。

李哲華表示，對於提名要快還是慢的問題，各參選人意見不同，如同台南市，也是每個人意見不同，要找到平衡點，黨中央不會劃地自限，目標還是以團結、和諧的方式產生人選。

此外，在基隆市長初選民調爭議後，國民黨是否有意統一由黨中央辦民調？吳敦義受訪時說，由黨中央辦民調會比較困難，基隆民調爭議是登錄疏失，不會影響民調公平性。