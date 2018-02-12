民進黨雙北佈局 不急著掀底牌

2018-02-12

〔記者楊淳卉、邱燕玲／台北報導〕民進黨、國民黨在部分縣市長提名遲未明朗，尤其是雙北市長佈局，藍綠陣營還在互等對方先「出牌」再作盤算，民進黨選對會要待農曆年後才會有正式討論。黨政高層直言，新北策略上應要等國民黨人選確定後再處理，民進黨沒必要在此時掀底牌。

農曆年後才會有進度

民進黨在北市選戰中，首要面對是否與台北市長柯文哲繼續合作的問題。民進黨台北市黨部主委黃承國認為，民進黨在北市長選戰是否徵召黨內人選就是一個大題目。若要徵召，就要討論如何處理；若不徵召，如何讓黨內候選人服氣，也是難題，「而且現在越來越難」，一定要有很好的機制。

黃承國強調，綠營基層認為黨內要提台北市長人選的聲浪越來越高，「黨主席的意志是一回事，但黨內共識很重要」，仍要顧及全國支持者的聲音。

盼提名大咖帶動全國選情

在台北市長一戰難以突破柯文哲的情形下，民進黨考慮將重心移往新北市，做為領軍二○一八年選舉的戰略點，藉由提名大咖人選，帶動全國選情。

黨政高層表示，新北策略上應要等國民黨人選確定後再處理，現在國民黨有周錫瑋和侯友宜相爭，民進黨沒必要在此時掀底牌。

目前黨內有蘇系立委吳秉叡、北市副市長陳景峻等人爭取新北市長提名，不過，由於檯面人選支持度與國民黨可能人選侯友宜仍有一段差距，外界關注，被點名的前行政院長蘇貞昌是否可能再披戰袍出征新北，擔負領頭羊重任。

宜蘭縣人選仍有變數

另在宜蘭縣方面，目前僅剩立委陳歐珀爭取提名，但卻傳出黨內認為陳歐珀民調不佳，可能另徵召新系宜蘭代理縣長陳金德參選，引發正國會不滿。但據了解，新潮流上週就透過核心成員向正國會要角傳達訊息，澄清「這個事情沒有外面講的那麼嚴重」，更表示「不會繼續搞下去」。雖然新系不玩了，但黨內高層還沒放棄尋覓其他對象出戰。

選對會人士指出，按程序，陳歐珀要待三月由中執會通過後，才算正式被提名，除非中執會否決或陳退選，則採徵召；宜蘭此次為須初選縣市，即使不進行初選民調，宜蘭縣長提名仍要待其他三個初選縣市民調程序走完，不能偷跑，意味這段時間仍可能有變數。