制衡中俄 美重兵擬部署東亞

2018-02-11

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在美國總統川普主政下，美國國防方針首重對抗中國及俄羅斯，華爾街日報九日指出，美國國防部正考慮縮減中東地區兵力，轉而在東亞部署重裝「陸戰隊遠征隊（Marine expeditionary unit，MEUs）」，大幅提升美軍在亞洲的戰鬥和防衛能力，以制衡中俄兩國。

縮減中東兵力 提升亞洲戰力

白宮去年十二月公布的「國家安全戰略」，以及五角大廈上月出爐的「國防戰略報告」中，打擊恐怖主義已非美軍第一要務，焦點轉向對抗蠶食美軍戰略優勢的中俄兩大競爭對手。對此，五角大廈正積極研擬實踐該目標的做法，第一步可能將駐守伊拉克、阿富汗、敘利亞等中東國家的陸戰隊遠征隊，重新部署於東亞地區。

美軍官員指出，雖然東亞此刻面臨北韓核武危機，但美軍人員和軍備的調度並非為了戰爭需要，而是針對未來四年可能遭受的威脅未雨綢繆。一旦部署陸戰隊遠征隊，美軍在太平洋地區的戰力可獲得顯著提升；且陸戰隊遠征隊未來將具備機動性，舉凡巡邏偵察、與亞太盟國舉行聯合軍演，以及對潛在的衝突作出回應等，都是其任務。不過，目前尚不清楚美方何時作出最後決定。

美軍一支陸戰隊遠征隊約有兩千兩百人，以迅速反應見長，大多是在兩棲攻擊艦（幾乎等同小型航空母艦）上執行任務，也會短期靠岸訓練或執勤。通常一支遠征隊配有戰機、直升機和坦克等武器，有能力進行海陸空作戰，也可以參與搜救、後勤和支援行動。

陸戰隊遠征隊 迅速反應見長

美軍陸戰隊司令奈勒（Robert Neller）直言，全新國防戰略將形塑美國海軍的未來動向，特別是在「印度─太平洋」區域，陸戰隊必須「在場」，且「預備好競爭」。然而另有部分官員憂心，美方削減在中東地區的軍事資源，反而可能讓中俄趁虛而入，美方將難以兼顧中東和亞洲。

美軍目前在日本駐軍五萬人，包括一萬八千名陸戰隊員；駐南韓美軍為兩萬九千五百人，關島則有七千人。報導指出，美軍陸戰隊每年指派一千兩百五十人，駐紮澳洲北部港市達爾文進行半年的訓練，下月起派駐人數將擴增，但實際數目不明。