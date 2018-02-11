墜海黑鷹 黑盒子訊號找到

2018-02-11

〔記者陳賢義、鄭瑋奇／綜合報導〕本月五日深夜前往蘭嶼執行病患後送勤務的空勤總隊編號七○六黑鷹直升機失聯後，昨天進入海空大搜救的第六天，終於傳出確定消息，飛安會水下聽音器在失事海域截獲黑鷹的黑盒子訊息，判定直升機在蘭嶼機場西邊外海約二海里處墜海，沉入大約八百五十公尺深海底，也幾乎確定機上六人罹難；家屬得知惡耗，難過得不願多言，預定今天前往蘭嶼招魂。

即日起整個搜救行動將轉為打撈行動，但目前海象環境惡劣，飛航安全調查委員會主任調查官張文環表示，昨已確認是黑鷹的黑盒子發出訊息，並完成定位，確定直升機失事，因打撈作業須縝密規劃，將儘快與相關單位討論打撈事宜。

水下聽音器截獲聲音 完成定位

飛安會水下聽音器最早於八日截獲疑似黑鷹發出的訊息，但不清晰難斷定，九日再度前往，發覺訊號聲音較為清晰，因海象不佳，昨再進行探索確認，水下聽音器清楚接收到黑鷹黑盒子水下信標器發出固定頻率的答答答答聲，進一步認定位置約是在蘭嶼機場西邊外海約二海里處，就在光點消失附近，機體應該在海底，深度大約八百到九百公尺間，最可能約在八百五十公尺上下。接下來飛安會把資訊蒐集後，會做最完整的計畫，透過地形掃描機器掃描出地形，得出最精確的飛機位置。

張文環說，目前僅是初步資料，因黑盒子所處海域，水深度最深的地方達一千公尺，搜尋過程中曾遇十級風浪、四十五海里以上的陣風，海象環境惡劣，機具定位與打撈需物力、人力等多項支援，因此須再做更精密周延的打撈計畫。

正駕駛女兒 請父親帶大家回家

空勤總隊勤務第三大隊第三隊隊長祝世全表示，家屬從懷抱希望到絕望，心情十分複雜與難過，盼外界給家屬一些時間，適應這場意外帶來的衝擊與悲痛。正駕駛康萬福的女兒康汶羽在臉書PO文：「我們真的好想你，請你帶領大家回家吧！」

失事的七○六黑鷹直升機，機上六人為正駕駛康萬福、副駕駛唐文彥、機工長陳冠宏、護理師蔡邑敏、病患張榮明、張妻黃英蘭。