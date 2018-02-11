2018-02-11

30年沒調 連鎖店排骨飯買不起

〔記者邱俊福／台北報導〕卅年金額「凍漲」的警察誤餐便當費八十元，經多年物價上漲，如今台北市幾家連鎖便當店的排骨飯竟然通通買不起，警方只能訂到「看了讓人心酸」的便當，本報日前採訪報導基層警方和採購員警們的感慨後，警政署體察基層心聲，即起將誤餐費調整為一百元。

警察出勤聚眾、集會遊行活動，以及特勤、世大運、花燈等大型活動，用來買便當的誤餐費預算，卅年來不論物價如何飛漲，永遠是八十元，業者因成本考量，菜色越來越差，年輕員警根本吃不飽；警政署因此於上週研商，決議調高為一百元，隨即發文給各單位實施，不少員警聞訊非常開心，直說：「讚！」

至於夜點與早餐同樣是卅年來不變的四十元，也讓許多採購的承辦人員很傷腦筋，本次一併調整為五十元。

夜點、早餐調為50元 員警喊讚

警政署保安組表示，處理群眾活動勤務，具有特殊性、辛勞性及不確定性，因此提高誤餐費補助上限，早餐、夜點從每人每份四十元調整為五十元，午、晚餐從每人每份八十元調整為一百元，以增加餐點的選購能量，維持用膳品質，確實照顧辛勞的執勤人員。

另外，各警察單位執行例如世大運等大型活動，以及執行正副元首維安特勤等重要勤務所需的誤餐費用，也可考量預算狀況及實際需要，參考比照辦理。

警政署保安組已發文各警察機關，請各機關視地方財政狀況，爭取修正各項勤務預算，並在訂購餐點時注意菜色搭配、烹調口味、衛生與品質。

從事總務工作多年的資深警務人員表示，廿多年前出勤常訂的東一排骨，一個八十元，如今漲為一百五十元，但警察誤餐費因一直維持八十元，只好改找熟識店家協助，可是店家基於成本考量，飯菜逐漸變少，肉也越來越薄，年輕警察幾乎都吃不飽。

他認為，一百元預算可讓許多店家願意做警察的生意，飯菜也會更豐富，店家未來不會再以人手不夠，無法配合製作大量飯盒等理由婉拒，至於早餐與夜點多十元，則可多加個荷包蛋，或讓餐點多元化。