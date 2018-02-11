昨有感2餘震 規模都是4.3

2018-02-11

〔記者楊綿傑／台北報導〕花蓮地震已過五天，雖仍有餘震，但規模逐漸變小，有感餘震頻率變低，地震測報中心認為，雖然未來仍可能有餘震發生機會，但機率、規模、頻率都已經降低。

根據氣象局資訊，花蓮地震後餘震次數，至昨晚為止累計二九二次，其中顯著有感餘震卅七次、小區域型二五五次。分析每日狀況，六日深夜花蓮強震發生後，隔天（七日）陸續發生有感餘震廿五次，規模五以上有兩次，最大規模為五．七；八日有感餘震八次，規模最大四．八；九日有感餘震一次，規模為四．六。昨日有感地震則較前一天多一次，達到兩次，規模都是四．三，也引起民眾疑慮。

地震測報中心代理主任陳國昌說，昨天餘震稍微多，但餘震頻率本來就不會是每天固定曲線，有高有低算正常，目前也沒有特殊的狀況。陳國昌解釋，昨天餘震次數雖然多，但都偏小，整體來看，餘震平均狀態下降。目前最需要擔心的是土石鬆軟問題，居住山邊的民眾要注意。最近常有地震達人預測地震發生，陳國昌直言「一點也不會相信」，即便這些達人用氣象局的資料、科學方法去解讀，但背後完全沒有立論根據，一旦預測錯誤就歸咎很多原因，這樣並不負責。

針對此次地震，水利署也啟動水庫特別檢查作業，針對東部水庫及石門、曾文、德基、烏山頭、仁義潭、日月潭等水庫特別檢查，確認目前全台水庫狀況正常。