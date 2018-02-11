救難小英「雄」 腳掛彩就醫

2018-02-11

〔記者蔡淑媛、許國楨／台中報導〕「救難英雄」台中市消防局搜救犬隊小隊長「鐵雄」投入花蓮強震救災，以靈敏嗅覺找到受困十五小時的花蓮統帥飯店員工，執勤時右耳急性發炎、穿梭斷垣殘壁時踩到汽油，穿刺傷疼痛，昨天到中興大學獸醫教學醫院就醫，經包紮和開藥已經返隊，消防局要為牠加菜慰勞，研究替牠升官，可望成為二線一星的分隊長。

台中消防局出動特搜大隊二十六名搜救員及二隻搜救犬「鐵雄」、「腿腿」支援救災，鐵雄在統帥飯店以靈敏嗅覺率先找到受困十五小時員工梁書瑋，隨後再搜尋三處災區任務結束，回到下榻處時，領犬員發現鐵雄不斷甩頭、以爪子搔抓耳朵，八日就醫發現右耳急性發炎就醫，九日又因踩到汽油腳部疼痛，出現右前肢抬起，用三隻腳走路，特搜大隊前日深夜返回台中後，昨天立刻帶鐵雄就醫。

興大獸醫教學醫院院長張照勤組成十五人醫療團隊，醫師林荀龍指出，鐵雄四隻腳輕微趾尖發炎，右前肢的腳掌有二處輕微的穿刺及撕裂傷，進行清潔消毒與包紮，耳朵有經常性甩頭抓耳動作，診斷為酵母菌性外耳炎，預計下週三回院複診。

「鐵雄」昨看完診後，自己叼著藥袋，萌樣迷倒許多網友，醫護人員也爭著跟牠合影。另隻搜救犬「腿腿」檢查後，健康狀況良好。

台中市消防局長蕭煥章說，「鐵雄」今年四歲，犬種為拉布拉多，擁有「高級瓦礫」、「搜救犬隊國際任務救援能力認證（MRT）」、「IRO廣域中級」證照，是搜救犬隊一線四星的小隊長。