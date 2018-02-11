領不到慰問金 「非現住」受災戶抗議

2018-02-11

花蓮縣府發放每戶20萬 受影響戶、房東被擋門外

〔記者王錦義／綜合報導〕花蓮強震目前還有八百多人住在收容所，花蓮縣政府昨發放住宅倒塌災民廿萬元慰問金，同時在二樓舉行受災戶說明會，不過僅限倒塌的「現住戶」進入，受影響戶、房東及媒體等全都禁止進入，場外有房東、受影響附近住戶抗議。縣府回應，針對房東部分會另外研議補助辦法。

縣府列冊的受災戶昨被通知到縣府一樓集合，按照居住的棟別分開排隊，依序領取廿萬元慰問金。蘇姓受災戶說，整個家都沒了，他相當煩心，不過有現金在手比較方便，目前打算先找房子租，把家人安頓好比較重要。

縣府指出，昨天是第一階段發放最緊急的倒塌受災戶慰問金，資格是災前已經設籍且實際居住的現住戶，未設籍的現住戶，可透過里長認定、租賃契約書、水電、電話繳納收據等能證明居住事實為準，以一門牌一地址為原則，若同住址分戶、分房居住，由該地址的住戶自行協調一人領取。

現場除三棟坍塌大樓現住受災戶，還有房東、坍塌樓附近被撞到屋子的住戶以及被管制回不了家的管制戶，但目前不符合慰問金的資格，被擋在門外，居民情緒火爆，縣府緊急調動優勢警力管制現場秩序。

出租套房坍了 卻領不到慰問金

在倒塌的白金雙星擁有數十間套房出租的黎先生說，他做套房出租生意，房屋的裝潢、床舖、電視、家具都是他花錢，現在房子坍了，他損失最大，卻不被認定是受災戶？他算算若他的房客都來領，就可以被領走五百萬之多，但他一毛都沒有。

白金雙星大樓、吾居吾宿大樓被震垮，鄰近周邊三百多名住戶被疏散，彭小姐說，他們家就位在白金雙星正後方，大樓倒的時候，壓到他們家後面，鋼筋刺穿家裡牆壁，這樣的損失要找誰賠？

「有家回不得」被管制戶不滿

吉興華廈也有住戶抗議，所住大樓距坍塌點有卅公尺，五天來「看著家在前面卻回不去」，不知在收容所還要住多久。李姓住戶說，六日地震當天逃離家園，見對面白金雙星大樓整棟坍塌，且之後兩天餘震不斷，所以都住外面，近日餘震減緩，想回家卻因管制區淨空「有家回不得」，住戶不滿地說：「我們被管制，同樣受影響，但受災戶有補助可領，我們卻不算受災戶，簡直是『灰色受災戶』」。