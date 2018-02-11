架鋼樑撐斜樓「再怕也要做好」

2018-02-11

工程行老闆林信昌接到救援任務 六勇士自願上陣

〔記者林敬倫／花蓮報導〕二月六日深夜花蓮發生七級強震，搜救人員、土木技師、醫護人員、愛心志工等，都從全國各地前往支援，雲門翠堤大樓救災現場指揮官梁國偉，負責協調卅一個官方及民間救難團體投入救災，災後至今幾乎沒有闔眼，提起救災心態，他說：「一定要冷靜和平常心。」

雲翠大樓在強震之後，大樓傾斜幾乎倒塌，令人看了怵目驚心。接到緊急任務的久和工程行老闆林信昌，調派Ｈ型鋼樑及六名「自願」的技術工前來，撐起傾斜雲翠大樓，讓搜救人員能夠深入大樓救人，也是幕後英雄。站在危樓前，林信昌說：「當然會害怕，但既然出來幫忙，再害怕也要做到好！」

消防署特種搜救隊隊長梁國偉今年五十歲、警察大學畢業，投入搜救工作已超過廿年，經歷過高雄氣爆、八八水災及台南維冠大樓震災等救援工作，國際救援經驗有日本三一一地震、紐西蘭基督城震災等，搜救經驗豐富。

指揮官梁國偉 協調搜救不眠不休

身為雲翠大樓現場指揮官，梁國偉只能找零碎時間補眠，絕大部分時間都在協調各搜救單位如何輪班投入救災等工作，媒體詢問搜救進度，總能看到他的身影。

「這是我的工作，就必須全力完成！」梁國偉表示，警大畢業後意外被分發到特種搜救隊，每次投入救災，都必須保持平常心，不能沉浸在救到人的喜悅，也不能被挖出屍體的失落感打敗，保持平常心，才可準確完成被分配到的任務。

「投入震災就是要與時間賽跑！」梁國偉指出，不論是花蓮震災或台南震災，都必須在最短的時間找出生還者，且每次震災環境的狀況不一樣，如果發現生還者，需要動腦思考，如何以最安全的方式救人，所有在第一線的搜救隊員都在搏命，非常辛苦。

二月六日花蓮強震後，雲門翠堤大樓傾斜，七日凌晨三點，久和工程行老闆林信昌接到任務，要在傾斜大樓正面架設鋼樑，讓搜救人員能入內搜救。

林信昌聯絡工人、調集料件及機具，有六人「自願」前往第一線架設支撐柱。林信昌說，他做鋼結構將近四十年，第一次碰到這麼險峻的工作環境，但害怕沒用，搜救人員及受困災民都等著他們穩固，「若真的發生意外，我們也是心甘情願，因為讓搜救人員安全進去，是我們最大的責任！」