震跑遊客 春節退房率高達八成

2018-02-11

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮地震嚇跑數萬名遊客，過年原本搶翻天的飯店旅館訂房系統，十五日至廿日的退房率竟高達八成，業者只好祭出「無償住宿延後」優惠，力挽花蓮觀光商機。

以觀光、農業、工藝產業為主的花蓮，六日震災後，觀光業影響甚巨，各飯店暨旅宿業者，近日陸續接獲退房電話，過年期間的六天連假，整體退房率迄昨日已達八成多。

退房率飆升連帶影響名產店業者收入，地震後市區多家商店紛紛拉下鐵門休業整理，往年春節連假，花蓮平均每天湧入廿萬名觀光人潮，業者預估今年恐剩不到一半，原本慘淡的花蓮觀光景氣雪上加霜。

「花蓮縣健康美食協會」前理事長劉瑞祺說，過年的觀光人潮，勢必受地震影響而縮減，部分名產店又因鄰近舊遠百危樓而暫時關閉，初估將比往年同期減少約百萬元收益；他說，五十年週期的地震太大，但花蓮並非危城，深信花蓮人有能力很快復原。

「旅宿業者正考慮讓員工放年節假！」花蓮縣旅館同業公會理事長陳義豐說，地震迄今，各家飯店旅宿業者的退房電話接到手軟，每家飯店的退房率都達八成，甚至有高到九成五，部分業者考慮讓員工休假，少虧為宜。

有飯店提供無償住宿延後

「花蓮翰品酒店」總經理唐玉書說，花蓮具規模的旅館業，去年整年住房率僅五成，是近十年最慘，冬天本就是花蓮旅宿業淡季，地震後又接到退訂房間或延後住宿的電話，已有近四十房退訂，飯店提供「無償住宿延後」服務，盼為振興花蓮觀光出一份心力。