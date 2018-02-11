吾居吾宿大樓 待蒐證取樣

2018-02-11

將先拆白金雙星 昨逐樓清出82桶瓦斯

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮市國盛六街四號、四十一號的白金雙星、吾居吾宿兩棟傾斜大樓，昨天上午由縣府及土木技師會勘確定，將由白金雙星先拆，白金雙星拆下來的土石支撐吾居吾宿大樓，周邊可能受影響住戶已先疏散到收容中心，消防人員逐樓清出建築物內的八十二桶瓦斯桶，由員警逐一清點造冊，確保拆除安全！

由於統帥飯店有員工罹難，吾居吾宿大樓則被檢舉違建加蓋，花蓮地檢署檢察官昨前往這兩棟大樓，委託台灣省土木技師公會專業人士進行蒐證採樣。技師公會人員按照大樓的樑柱位置，一一用工具鑽探取樣，並馬上標示位置、樓層，拍照存證，囑咐檢警要小心保管這些樣本，不能有任何碰撞、損傷。

花蓮地檢署主任檢察官王怡仁說，花蓮地震造成四棟建築傾倒，花蓮地檢署已調來台南地檢署有經驗的檢察官協助花檢，而雲門翠堤大樓多人傷亡，列為調查重點。

由於統帥飯店已經取樣完畢，因此先行拆除。至於吾居吾宿大樓案，檢方「本來就有在關注」，是針對該大樓違反建築法的舊案，會與本案併在一起調查。

花蓮市國盛六街兩棟危樓是鄰居，僅相隔十公尺，為避免拆除危險，消防隊員先進入每戶人家搬出瓦斯桶，交由花蓮警方造冊登記，二棟大樓共搬出八十二桶瓦斯鋼瓶，經過編號秤重後，暫時交由瓦斯公司保管，隨後破壞車先拆除白金雙星大樓前的鐵皮棚架，空出作業空間。

街道狹窄 不能進來太多重機械

花蓮縣府建設處代理處長鄧子榆說，白金雙星是兩棟連棟大樓，量體不輸統帥飯店規模，但因國盛六街狹窄，不能進來太多重機械，目前有兩台怪手、吊車已進駐，先進行地面雜物、鐵皮清理，之後從大樓北側開拆。

他說，從北側開拆原因是考量北側住戶比較少，靠近河堤，至於可能影響的住戶也撤離到收容中心，施工過程小心避免大型開鑿機進行，以免產生太大的震動影響周邊其他建築的結構。