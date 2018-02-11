行程一波三折 中客一家沒躲過劫難

往花蓮途中遇車禍 入住七星潭民宿後換住漂亮旅店
〔記者林敬倫、王峻祺、花孟璟／花蓮報導〕如果前往花蓮途中沒有發生小追撞，如果投宿七星潭之後不再更換旅店，也許中國觀光客祖孫五人就不會遭遇死劫。
雲翠大樓二樓「漂亮生活旅店」二○一房的中國旅客一家三代五口，是任職保險公司的三十九歲楊捷，帶著四十歲太太丁守慧、十二歲兒子楊浩然，還邀了岳父丁文昌（七十六歲）、岳母何鳳華（七十五歲），感情融洽的一家人，開心同來台灣旅遊。
祖孫5人拖行李走入旅店 成最後身影
五日一家五口入住七星潭民宿後，因為從墾丁赴花蓮途中發生小車禍，再因考量交通方便，第二天臨時起意改住花蓮雲門翠堤大樓「漂亮生活旅店」，祖孫五人那晚拖著行李走向旅店的監視器畫面，竟成「最後身影」。
2人仍失聯 家屬從北京趕抵花蓮認屍
搜救工作昨天持續進行，接近中午十二歲男童楊浩然遺體第一個被救出，下午則有一男、一女遺體送出，五人北京親屬昨天抵台直奔花蓮，昨晚十點抵達花蓮市立殯儀館，丁守慧的弟弟從衣服上認出自己的姊姊（丁守慧）跟外甥（楊浩然），楊家長輩認出男性成人遺體是楊捷。不過檢警表示，身分仍要進一步比對ＤＮＡ，一行人短暫停留半小時後，就搭乘中巴離開前往下榻飯店。
由於還有二人尚未發現，家屬有向官員詢問是否可到現場關心，不過由於搜救人員仍在作業，官員婉拒家屬提議。目前丁文昌和妻子何鳳華仍失聯。
當時處理車禍的屏東縣枋寮分局草埔派出所員警說，五日中午十二點廿分，載著五位中客的小巴不慎追撞前方大貨車，無人受傷，但處理過程約一小時，直到下午一點多，租賃公司另派車輛接運，讓五人先離開車禍現場。
一路上，他們沿途參觀三仙台、八仙洞、北回歸線碑，在景點拍照留念，在寶島東部共享天倫之樂，五日晚上，開開心心抵達預訂七星潭下榻民宿。
不過，考量這家民宿距火車站比較遠，他們在六日早上九點五十多分退房，轉往投宿「漂亮生活旅店」，昨天監視器畫面曝光，四大一小拖著行李箱走向漂亮生活旅店，竟成為這一家人生前的「最後身影」。
七星潭民宿老闆嘆「都是命啊」
七星潭的民宿老闆昨天感觸良多地說，若知這家人會遇死劫，當時就應該力勸他們留下來，他遺憾地說：「一切都是命啊！」
五人成為此次震災最後失聯人口，搜救隊昨天早上九點廿七分發現一成人手臂，深入挖掘後，在十一點廿一分又發現男童，由於男童上方土石較少，先挖男童，上午十一點四十五分送出遺體；接著再回頭挖掘早上發現的手臂，下午三點四十分找到第二位女性遺體，而在挖掘女性遺體過程中，又發現下面有第三具男性遺體，但因挖掘過程碰到二次規模四以上的餘震，搜救工作二度中斷，直到傍晚四點五十八分才送出第三具男性成人遺體。
花蓮縣消防局副局長吳泰濬說，昨晚間搜救工作仍漏夜進行，希望早日將全部遺體送出。