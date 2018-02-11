鴻海FII 1283億投資新科技

2018-02-11

聚焦工業互聯網、AI、5G、IoT

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕彭博報導，中國證監會九日公布的首次公開發行Ａ股（ＩＰＯ ）募股說明書指出，鴻海集團旗下富士康工業互聯網（ＦＩＩ）將砸二七三億人民幣（約一二八三億台幣）投資次世代八大項新科技計畫，包括工業互聯網平台構建、ＡＩ（人工智慧）、五Ｇ和物聯網（IoT）解決方案在內。

赴中ＩＰＯ說明書公布

報導指出，全球智慧手機產業成長趨緩，鴻海集團正切入超越以往純粹電子代工組裝的領域，富士康工業互聯網公開上市就是此發展策略之一，目的在於利用募集資金來支持次世代通訊和物聯網的研發。

該募股說明書顯示，富士康工業互聯網控股股東為中堅公司（發行前持股比率四十一．一四％）。中堅公司為一家投資控股公司，由鴻海精密間接持有百分之百權益。

根據說明書，迄去年底，富士康員工近廿七萬人，去年合併負債總額倍增至一二○四億元人民幣（以下同）；富士康工業互聯網去年營收三五四五億元，高於前年的二七二七億元，去年淨利也從一四三．七億增至一五八．七億元。

說明書指出，富士康工業互聯網尋求資助的計畫，包括工業互聯網平台、數據中心、雲端運算、通訊互聯網和雲端服務設備、五Ｇ和物聯網解決方案、ＡＩ製造和智慧製造產能擴張在內，若公開募資不足，將尋求銀行專案貸款。