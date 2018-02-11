中資再出手 擬入股德電網巨頭

2018-02-11

國安疑慮 德加強外企收購關鍵基礎設施監管規定

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕德國之聲報導，中國國有企業國家電網正洽談收購德國電網營運鉅子「五十赫茲（50Hertz）」廿％股權，在德國已加強外企收購關鍵基礎設施監管規定之際，可能再次引發中資透過併購擴大對歐洲影響力、危及德國國家安全的爭議。

中國國家電網 隸屬國資委

報導指出，五十赫茲公司是德國四大電網營運商之一，負責德國東部以及漢堡市約一八○○萬戶的電力輸送，已表態歡迎中國國家電網提出的入股投標。

中國國家電網隸屬中國國務院國資委，近年來在海外大肆擴張，投資標的包括澳洲、巴西、希臘和義大利等國家的電網公司。

五十赫茲負責將德國波羅的海沿岸風力發電場日漸增加的電力輸送到陸地上電網，由於投資嚴重落後，還有總裝機容量為一六七MW的卅三台機組等待併入電網，希望引入中資協助其發展。

報導指出，中國國家電網正和澳洲投資基金IFM洽談收購，後者掌握五十赫茲四成股權，有意將手中一半股權賣給中國國家電網；不過，比利時電網運營商Elia掌握該公司其餘的六成股權，具有優先收購權。

恐難獲德政府點頭

報導強調，德國對外企收購關鍵基礎設施已加強監管，中國國家電網此一入股計畫恐怕難以繞過德國政府的審查。五十赫茲則表示，希望相關交易能在今夏完成，前提是大股東Elia批准，且德國政府監管機構也沒有異議。

德國中間偏右的基民盟、基社盟與中間偏左的社民黨達成聯合執政協議，對中國強調「互惠對等」原則，並以「一帶一路」的機遇與風險舉例，鑑於中國在多方面反映多權力與影響力，德國希望在與中國的對話中，強調「以規則為基礎」的國際秩序。中國並未對外開放電網營運。

德國墨卡托中國研究中心和柏林全球公共政策研究所報告示警，中國藉由對希臘、匈牙利等國投資，試圖影響歐盟決策，「中國並非只是在敲歐洲大門，其實早已走進來了」。