人民幣震盪！中企不敢接單 提前放年假

2018-02-11

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕中媒《華夏時報》報導，人民幣匯率有如坐雲霄飛車，導致中國許多外貿企業不敢接單報價，例如浙江桐鄉不少羊毛衫廠乾脆提前休假過年；而中國電子廠則受到前波人民幣升值衝擊，例如電子元件ＰＣＢ（印刷電路板）大廠超聲電子，元月匯損就達四五○○萬人民幣（約二．一億台幣）。

1月升值3.5％ 24年最大單月升幅

近來人民幣匯率震盪劇烈，在八日暴貶之前持續升值，浙江桐鄉羊毛衫製造商彭波說：「匯率一天一變，不敢報價，單也不敢接，不少工人離職，還不如提前放假過年。」

8日貶1.2％ 2年半最大貶幅

根據彭博資訊，人民幣由去年底六．五兌一美元的在岸（境內）匯價，迄今年一月底已達六．二八八八；不料，中國官方二月八日公布貿易順差腰斬後，人民幣在上海匯市突然暴貶一．二％，盤中觸及六．三五五低點，創兩年半最大貶幅。

《華夏時報》報導，人民幣兌美元去年強升六．七％，一月續升值三．五％，為一九九四年匯改以來最大單月漲幅，中國中小企業抱怨，接單時候六．八，交單時剩六．五，一結匯就損失幾十萬人民幣，大量美元躺在銀行不敢結匯，眼睜睜看著匯率從六．五一路升至六．二。

人民幣近期強勁升值，已衝擊在中國經營的出口商。報導引述一項針對中國出口商的調查指出，逾六成受訪者認為人民幣對美元若升值二％以上，將對出口帶來負面影響；卅二％認為人民幣升值三％將導致出口減少。