台股基本面不變 法人：空手者年後再進場

2018-02-11

〔記者張慧雯／台北報導〕近來美股大起大落，投資人擔心台股跟著暴漲暴跌。投信認為，台股基本面未改變，但難免受國際股市影響震盪加劇，建議空手者過年後再進場，投資人切忌追高殺低。

切忌追高殺低

宏利投信分析，美歐消費力道持續增溫、亞洲出口增幅也持續轉佳；企業獲利方面，美國史坦普五百指數已有約一半公司公布去年第四季財報，超過八成企業獲利高於預期，每股盈餘年增率也達十二％，顯示基本面並未轉壞。

台新投顧則說，週一台股將封關，但美股道瓊指數過去幾個交易日盤中震盪都超過一％，由於長假在即、國際金融市場劇烈震盪，大部分資金將評估封關期間國際情勢變化，等待年後再做決策，因此建議空手者年後再進場。

法人也建議，台股跟著國際股市大起大落，投資人切忌追高殺低，畢竟台股基本面並未改變。

近期屬技術面回檔

野村投信國內股票投資部主管姚郁如認為，台股基本面良好，評價面雖略高於長期平均，目前台股本益比約十四至十五倍，但與二○○七年的二十八倍相較，價值面並不算貴，近期屬於技術面回檔。她表示，雖然短線受到投資信心轉趨觀望影響，台股將以整理走勢為主，但中長線持續樂觀看待，回檔將是不錯的進場布局時機。

姚郁如指出，此時投資重心應拉回到具成長潛力的產業，看好物聯網、超級電腦（ＨＰＣ）、人工智慧（ＡＩ）、自動化、電動車等，金融業則可受惠於升息環境；此外，隨著中國供給面改革持續，應有利於循環性產業如石化與鋼鐵等表現。