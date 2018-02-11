美股上週跌掉1330點 2年來最慘1週

2018-02-11

週五多空交戰下收紅 道瓊漲330點

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美股週五在多空交戰下收紅，道瓊指數終場上漲三三○．四四點（一．四％），結束激烈震盪的一週；道瓊指數週線跌幅五．二％，為兩年來最大的單週跌幅、也是二○○八年十一月以來第八慘。展望本週，投資人將焦點放在美國通膨數據，擁抱更多波動性之餘，態度也轉趨觀望。

投資人轉趨觀望

美股週五收盤前一小時急速拉高，道瓊指數收在二萬四一九○．九點，一週跌掉約一三三○點，自兩週前的史上最高點已回跌九％；史坦普五百指數收漲一．五％，週線下跌約五．二％，與道瓊指數雙雙創下二○一六年一月以來最大單週跌幅；科技股為主的那斯達克指數收漲一．四％。

歐股三大指數週五則是收黑，賣壓持續湧現，德國DAX指數收跌一．三％、英FTSE 100指數收跌一．一％、法國CAC40指數也收跌一．四％。

美股這波修正的三大因素，指向擔憂美國升息加快、公債殖利率竄高至四年高點、資產價格過高；此外，放空美股波動率指數VIX（俗稱恐慌指數）的複雜金融衍生品ETN（交易所買賣證券）、演算法程式自動交易，加深股價跌勢。美股交易員目前把焦點放在十四日將公布的通膨數據。

歐亞股市同受波及

這波股市震盪蔓延至外匯、債券等金融資產，測量垃圾債券（信評低於投資級的高收益債）、新興國家股債等市場不安程度的波動率指數，跟著走高。

俗稱美股「恐慌指數」的芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）收在「廿九」、高於歷史平均的「廿」，接近上月廿六日美股創新高時的三倍。債市、匯率類似的波動率指數皆創近一年高點。

歐亞股市同受波及，道瓊歐洲六百指數、MSCI明晟世界指數都創二○一六年來最大單週跌幅，前者一年來漲幅近乎腰斬；香港恆生指數單週跌九．五％，為近十年來最慘；上海Ａ股單週也慘跌九．六％；日本東證指數週線跌七％，為兩年來最大。

Bryn Mawr Trust投資長希西利亞表示，「市場築底有時會花點時間」，經過一週來宣洩式的動盪期後，投資人至少應清楚意識和預期到會有更多的震盪。