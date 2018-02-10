教部要台大補件 爭議解釋清楚

2018-02-10

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學校長遴選爭議月餘，當選人管中閔涉學術倫理爭議，教育部收到台大公文檢視後，認為學術倫理等內容解釋不清，教育部認為須深入了解學倫內容，將請台大補件，管中閔過年前將無緣成為管校長。

管中閔農曆年前無法上任

台大校長遴選結果於一月五日出爐，但牽扯出各項爭議，包括資訊揭露、利益迴避乃至學術倫理等，校方雖想讓管中閔於二月一日上任，但教育部慎重以對，透過人事、法制、學倫等角度檢視，避免爭議未解導致不良影響。

教育部長潘文忠表示，台大校長遴選委員會曾針對爭議開過時間很長的會議，但教育部收到的公文中，開會紀錄都是簡要陳述，目前經高教司、人事處等單位分頭檢視，發現仍有需要釐清事項，如針對論文學術倫理調查，僅用「尊重」的簡單結果帶過，業務單位認為需深入了解學術倫理委員會的討論內容。

潘文忠強調，台大校長遴選結果，不只台大師生關心，也受到社會高度關注，把相關事項釐清，將來新校長治校才能凝聚共識向前，但目前收到的資訊仍不容易判斷是否可以核准新人事，希望台大提供資料便於教育部決定此事。

教長：釐清爭議有助新校長

針對這次學倫爭議，台大研究誠信辦公室主任李芳仁說，昨上午再次召開學倫會議，將重新對教育部說明，李芳仁強調日前學倫會有實質審查，認為該論文由暨南大學教授陳建良主筆，陳與其研究生在共同研究中，雖有引用不清部分，但未涉及造假，且該篇論文非正式學術投稿，若因此啟動學倫調查，那台灣很多文章都要啟動，再加上陳建良非台大教授，才做出不立案調查的結論。

然而不具名的台大教授仍質疑，研討會具學研地位，台大因非正式學術投稿論文就不查，將難立學術威信，且學倫會說明已證實，出包論文確有引用不清的學倫問題，應該做處置；而若該論文由陳建良主筆，那代表管中閔則是被掛名，且管中閔在第一時間對此事在臉書寫「莫須有」，是否代表本身並不知情？此又衍生學界沉痾「學閥」問題；再回想到前教育部長蔣偉寧被學生掛名、前台大校長楊泮池亦遭下屬掛名，也都因此承擔責任去職，認為看待掛名，台大、教育部乃至學界都應一致標準。