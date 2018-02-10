雲翠隔棟 百人有家歸不得

2018-02-10

縣府：發放每人2萬安遷救助金

〔記者王峻祺、張議晨、林敬倫／綜合報導〕花蓮震災後的危險建築物共四棟，白金雙星、吾居吾宿大樓及統帥飯店昨早陸續展開拆除工程，僅雲門翠堤仍在搶救受困者，但因大樓傾塌情形嚴重，鄰近一公里內的住戶也成「有家歸不得」的受災戶，待在收容中心的逾百人焦躁想家，憂心出現「租屋潮」，想租也租不到！

花蓮強震發生至今，三處收容中心總計收容七百廿七人，除有自四棟傾塌大樓逃出、救出的近三百人外，其餘災民多為鄰近大樓被封鎖隔離的周邊住戶，影響逾百人。住在雲門翠堤隔壁棟的住戶王東蘭等人，昨天一大早倉促返家收拾行囊。

王東蘭昨早返家見到一旁大樓及家中慘況，驚嚇落淚，「很慶幸我還可以沒受傷的走出來」。王東蘭家住國盛二街三號，就在雲門翠堤隔壁棟，她與八旬母親、兒子同住。

「房子就像在海嘯正中央」

王東蘭回憶，當時家裡所有東西四處倒，整棟房子就像位在海嘯正中央，震動停止後，聽到鄰居不斷大喊：「大樓倒了，趕快出來！」

她說，收容中心許多人的家雖然沒倒，卻在危樓旁邊，回不去也不敢住，多數人心情焦躁不安，不知何去何從？ 政府除照顧大樓倒塌的受災戶外，鄰近大樓周邊住戶總不能一直住在收容中心，盼能設立專案服務處，針對受大樓傾塌波及的住戶盡快找到臨時住所。

受災周邊房屋 全面體檢

花蓮縣府承諾將會針對「受災周邊房屋」進行全面體檢，籲災民不要擔心，一定會照顧到所有人。

花蓮縣政府表示，民眾若住屋毀損甚劇，達不堪居住程度，可先行備妥受災照片、戶籍謄本，及房屋稅籍證明等資料，自二月十二日起至戶籍地公所，申辦安遷救助。受災戶須於災前設籍花蓮，並實際居住者，將依戶內人口每人發給新台幣二萬元，每戶以五口為限。

◎花蓮震災聯合服務中心，民眾有關地震相關問題諮詢，可親赴服務中心或撥打專線電話（03）8223171、8223176。