走過41年風華…一夕震垮 統帥飯店拆除

2018-02-10

〔記者花孟璟／花蓮報導〕從民國六十六年起，歷經四十一載繁華，統帥飯店曾是花蓮最新潮、豪華的飯店，因為大地震一夕震垮，昨天上午六點重機械怪手聚集飯店大門口展開拆除作業，十一層樓的統帥飯店建築物預計一週時間可拆完。

戀愛結婚都在這…68歲離退員工 趕回來看最後一眼

許多老員工、花蓮民眾聽到飯店要拆很捨不得，六十八歲的老員工陳照明雖然人已經搬離花蓮，卻專程回來探訪年輕時工作過、認識妻子、戀愛還有結婚的地方。他說，民國六十六年、六十七年在這裡上班，他在飯店櫃台當行李組長，太太在中餐廳服務，認識一年後就結婚了。結婚當時統帥飯店落成不久，距離火車站走路五分鐘，在此結婚宴客非常風光。

獲救員工陳明輝：若重建 盼回來上班

他說，聽到飯店震塌了要拆，太太難過得哭了，他特地來看最後一眼，往事只能在老照片和記憶中回味了。他覺得此地有斷層帶通過，最好不要原地重建，應另外選址。

七日清晨受困獲救的統帥飯店員工陳明輝說，在這裡十六年了，飯店要拆會捨不得。如果飯店以後要重建，他希望還能回來，許多老員工心裡的想法都和他一樣，因為老董事長一直很照顧大家。至於這個年怎麼過？有沒有薪水跟年終，現在也沒有想到那兒去，希望能幫多少是多少。

統帥飯店副總經理周瑞祥說，飯店未來如要持續營運，只有走向拆除重建一途，員工也會續聘，不過目前尚無法確認，要等待董事會開會討論。

花蓮縣府建設處代理處長鄧子榆說，整個拆除工作預計一個禮拜左右完成，目前先從樑柱的磚牆結構開始拆，現場也有土木技師先確認過，不會動到樑柱，接下來會有大型吊車把怪手吊上頂樓，由上往下方拆除。