震毀拆屋 災民哭：我只剩一條命出來

2018-02-10

只有10分鐘返家取物 搶拿神主牌、父母遺物、寒假作業

〔記者王錦義、俞肇福、林欣漢／綜合報導〕花蓮強震震塌了國盛六街與國民八街口的白金雙星大樓、吾居吾宿大樓、統帥飯店和雲翠大樓，尋找出罹難者遺體後，危樓要開始拆除。花蓮縣政府陸續讓住戶返家拿取貴重物品，為了安全起見，災民們要在十分鐘內抉擇拿什麼東西，有人吶吶的說：「我只剩一條命出來…，不知道該拿什麼？」有災民要進去拿逝去親人的遺物，還有小學生掛心寒假作業沒有拿出來。

白金雙星、吾居吾宿大樓原訂昨早六點開始拆除，不過有住戶陳情貴重物品還沒拿，縣府考量災民心情，由消防員協助災民入屋取物直到下午。部分災民取完物後特別拍照留念，哭著說：「家沒了。」

「拜託，讓我進去拿爸爸遺物」

「這是我大姊留給我唯一的衣服，一定要拿回來」、「拜託，讓我進去拿爸爸的遺物」，還有災民抱著神主牌出來。有些災民看到怪手駛入準備開拆，焦急到哭出來，隨後在確保安全的狀況下，由警方與消防隊員帶著災民進入坍塌的屋內找貴重物品。

明義國小五年級潘小弟弟拜託媽媽一定要拿他的寒假作業，住在六樓的他說，地震當天已睡著了，被媽媽叫醒，然後就是劇烈搖晃，一家人逃到二樓就沒有樓梯，從二樓的窗戶爬出來，才發現二樓變成一樓了。

雲翠大樓住戶陳先生，地震當天幸運逃出，穿著睡衣倉皇逃命的他身無分文，回家拿東西的他說，想拿印章、存摺、提款卡，最主要是拿回媽媽留下的金飾；陳先生紅了眼眶、哽咽地說，那是媽媽留給他的紀念物，「我捨不得啊！」

六十六歲的陳先生說，他平常都是九點睡覺，那天晚上十一點五十分地震強烈搖晃，被電視砸到腦袋才驚醒；大門已變形拉不開，他也不知哪來的神力，硬生生地拉開一個小縫隙，勉強從門縫中擠出逃生。

他穿著睡衣走到帝君廟，廟裡朋友拿小毛毯讓他保暖，開巡邏車的警察把他送到中華國小安置，孑然一身，真的「只剩一條命」。陳先生說，他是看到新聞報導可以回家拿東西，才一早趕到雲翠大樓。他哽咽地不願再多說，靜靜地在一旁看著搜救人員進出。

災民拿的東西相當多元，有的抱著電視、電腦等物品，還有書籍、酒、獎盃、腳踏車等。林姓災民說，只有十分鐘挑選能帶走的東西，很多東西雖然不貴重，但對他都有相當意義，很感謝消防員冒險帶他們，還幫忙搬東西。