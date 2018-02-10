災民房租補貼 最高每戶每月1萬6

2018-02-10

〔記者李欣芳、陳鈺馥／台北報導〕花蓮強震導致多處建築物傾斜或倒塌，內政部決定提供災民房屋租金補貼，每戶最高補助每月一萬六千元，期限最長二年，災民若有購買或修繕住宅的需求，也將提供貸款的利息補貼。此外，災民補發國民身分證、核發戶籍謄本，均免收規費。

貸款利息補貼 供購屋修繕

內政部說明，購買或建造住宅的利息補貼，最高優惠貸款額度為三五○萬元，優惠利率○．五六二％，補貼期限最長廿年；至於修繕住宅貸款利息補貼，最高優惠貸款額度一五○萬元，優惠利率也是○．五六二％，期限最長為十五年。

行政院發言人徐國勇及內政部營建署代理署長王榮進昨召開記者會，王榮進表示，為協助災民解決居住問題，將提供租金補貼，每戶人口三人以下、每月補助六千元；人口三人以上，每多一人就加二千元，最高每戶每月補助一萬六千元。

出租房屋給災戶 可減免稅

內政部也表示，希望愛心房東將房屋出租給受災民眾，並呼籲房屋仲介業者提供住宅出租資訊給受災民眾；房東出租住宅給租金補貼戶，可享有所得稅每月最高一萬元的租稅減免，且房屋稅及地價稅可適用自用住宅優惠稅率。

內政部並指出，因應花蓮震災引發民眾對住宅耐震能力的重視，依「都市危險及老舊建築物加速重建條例」補助民眾辦理耐震評估，補助住宅類建築物的結構安全性能初步評估每棟六千元到八千元，並專案輔導花蓮縣政府申請補助經費，採隨到隨審方式，受理民眾申請。

內政部指出，花蓮民眾對震後建物有安全疑慮，可聯絡當地政府，官方將派遣評估人員初步判定安全性，以確保民眾生命財產安全。