防災型都更條例 新北跑第一

2018-02-10

〔記者賴筱桐、徐義平／綜合報導〕花蓮強震凸顯老舊建物的安全問題，但因都更程序冗長，過去七年多來新北市民辦都更僅完成廿六件。為此，新北市政府制定「推動防災建築再生自治條例」，鼓勵海砂屋及耐震係數不足的危險建物補強或重建，提供容積獎勵五十％，市議會昨三讀通過，最快三月上路，是全國第一個防災型都更自治條例。

不過，內政部去年五月才頒布「都市危險及老舊建築物加速重建條例」，提供租稅減免、租金協助、容積獎勵等誘因；新北市提出自治條例，被外界質疑中央與地方「各吹各的調」、「疊床架屋」，民眾恐無所適從。

容積獎勵50％ 比中央40％高

房產業者指出，新北市的自治條例容積獎勵五十％，確實比中央「危老條例」的四十％高一些，而且同樣需要住戶百分百同意。不過，新北市自治條例的適用條件相對嚴格，針對經鑑定應立即拆除的建物，而「危老條例」經耐震初評便可適用。

新北市都市更新處長張溫德指出，「危老條例」適用範圍包括危險及老舊建築物，但老舊建物不一定有立即危險性，新北市自治條例把對象限縮為經鑑定應立即拆除、修復的海砂屋或地震災損等合法建物；若取得全數所有權人同意，限期兩年拆除，給予五十％容積獎勵，並可依原容積率、原建蔽率、原開挖率重建，新建期間補貼地價稅、房屋稅與租金。

張溫德表示，「危老條例」只有拆除重建，但既有建物結構補強也應被重視，新北市自治條例提供老舊建物整建維護最高一二○○萬元補助，市民可依需求選擇適用的法規，與母法並不衝突。

內政部表示，整建維護也是都更一環，今年編列預算八千萬，最高補助總經費的四十五％，若同步進行耐震補強，最高補助五十五％。