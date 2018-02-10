震怕了 老屋申請安檢暴增 元月400件

2018-02-10

〔記者徐義平／台北報導〕隨著各縣市危險老屋自治法規到位，近期申請老屋耐震安檢件數催油門。內政部表示，去年五月「危老條例」上路後，各縣市逐步訂定自治法規，申請件數也逐漸增加，今年一月全台申請老屋耐震安檢共四百件，已審核通過一百件。

內政部政務次長花敬群指出，根據內部統計，去年五月「都市危險及老舊建築物加速重建條例」上路後，截至今年一月，全國老屋安檢申請已有一五○三件，目前符合補助件數九八一件，其中六○七件已完成初評，接下來只要提出重建計畫，便能依「危老條例」進行都更。

花敬群說，今年一月老屋安檢申請件數明顯增加，高達四百件，目前已有一百件完成初評，預料春節過後申請件數應該會爆量。

根據內政部統計，目前一五○三件申請耐震安檢件數中，以新北市七一二件最多，其中二四○件符合補助門檻，已有一七○件完成初評，完成初評件數中已有五件提出重建計畫，且有一件已核定。

另外，北市已有一七二件提出申請，其中一六八件符合補助門檻，且一六八件已完成初評；桃園市有二五五件提出申請，已完成初評五十四件；台中市申請件數卅八件，完成初評廿九件；台南市申請五十件，有廿四件完成初評；高雄市有五十五件提出申請，一件提出重建計畫已核准。

花敬群指出，去年「危老條例」通過後，便與各縣市政府協商訂定完成目標，雙北市各一百件，其餘四都各五十件，其餘縣市合計一百件；目前申請件數逐步增加，且各縣市貼上危險建物紅黃單的既存危樓件數達九二○件，很有機會達成目標。

花敬群說明，透過「危老條例」進行都更，除了容積獎勵明確之外，審議速度也會加快。目前容積獎勵分為兩種，一是基地基準容積的一．三倍，一是老建物原容積的一．一五倍；若在條例上路三年內申請重建計畫，則會再給予十％的容積獎勵。