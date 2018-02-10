內政部2.1億 補助老屋健檢

2018-02-10

〔記者李欣芳／台北報導〕花蓮地震災情引發外界對建物安全的關注，除了推動旅館、百貨公司等公眾使用建物耐震評估外，行政院也匡列二．一億元給內政部，補助民眾辦理老屋結構安全性能評估及重建計畫擬定等費用。

行政院發言人徐國勇昨與內政部營建署代理署長王榮進共同召開記者會，說明老屋健檢補助等做法。對於不少民眾擔心影響房價，因此對推動老屋健檢有所疑慮，徐國勇表示，「安全才是王道」，呼籲民眾踴躍投入老屋健檢。

內政部強調，為全面推動危險及老舊建築物重建政策，今年的目標是推動五百件重建計畫，預計至少可協助約一萬戶家園重建，相關補助費用，包括老屋耐震能力初步評估每件六千元至八千元、耐震能力詳細評估每件最高補助四十萬元、重建計畫擬定每件補助五萬五千元。

屋齡逾卅年 全台近四百萬戶

徐國勇表示，全台屋齡超過卅年以上的住宅將近四百萬戶，占全國八百萬戶近一半；蔡總統上任後，政府因應台南大地震的安家固園專案，提撥經費供國人進行老舊建築的健康檢查，但推動過程因民眾擔心影響房價，使得相關居住安全政策遭遇挑戰。

徐國勇表示，雖然有人質疑，老屋健檢若安全，房子價值不會增加，但若有問題，房子價值會減損，因此許多人不願參加健檢；不過，「安全才是王道」，當老屋經過健檢並做了相關補強措施時，財產權可以確保，安全也可以確保，希望大家共同參加老屋健檢，讓居住更安全。