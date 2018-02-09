冬奧今開幕 台灣連德安掌旗

2018-02-09

〔記者廖聿偉／綜合報導〕第23屆平昌冬季奧運今晚7點舉行開幕典禮，這也是南韓繼1988年首爾夏季奧運後，暌違30年再次舉辦奧運。當地氣溫低於攝氏零下8度，恐創下冬奧史上最冷的開幕式，台灣代表團已抵達平昌，4名運動員連德安、黃郁婷、宋青陽和戴瑋麟皆參與盛會，掌旗官將由23歲無舵雪橇好手連德安擔綱。

南韓近日急凍，夜間甚至出現攝氏零下20度低溫，為了讓選手保暖，中華奧會已發放兩套禦寒衣物，包括雪衣、雪帽和雪靴，另外南韓最近爆發諾羅病毒，選手村甚至發生集體食物中毒事件，中華奧會也提醒選手不要亂吃，中國代表團更傳出自備泡麵備戰。

開幕典禮將於斥資5800萬美元（約17.4億台幣）興建的主場館平昌奧林匹克體育館舉行，開幕式主題是「和平」，南、北韓代表團將合舉「朝鮮半島旗」入場，成為奧運史上歷史性的一刻。

連德安連兩屆冬奧擔任掌旗官，父親連金順也赴韓替兒子打氣，他說，「上屆冬奧在俄羅斯索契太遠，只能透過轉播看賽事，這次現場支持，不想給德安壓力，期許他能突破個人最佳成績，10年的努力總算有點成果，希望他能為國爭光。」

平昌冬奧賽事為期17天，將舉辦雪橇、滑雪、雪車、冬季兩項、冰球、滑冰、冰壺等7種競賽運動、15 個競賽科目及102個競賽項目，也是史上首度舉辦超過100個競賽項目的冬奧。