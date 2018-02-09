預防癌症轉移 英發現新線索

2018-02-09

〔編譯管淑平／綜合報導〕根據一份七日在「自然」期刊發表的研究，人體可自行製造或者從蘆筍等一些食物中吸收到的胺基酸「天門冬醯胺」（asparagine）可能助長癌細胞擴散。研究人員針對患有惡性乳房腫瘤的老鼠實驗發現，減少這種常見胺基酸，可降低老鼠癌細胞擴散。這項發現或許有助於開發出預防癌症轉移的方法。

減食物天門冬醯胺 降低癌細胞擴散

天門冬醯胺為非必需胺基酸，可由人體細胞、包括癌細胞製造，或者從蘆筍、牛肉、乳品、家禽、海鮮和大豆等食物吸收。在日常飲食中，極難避免攝入天門冬醯胺。

英國癌症研究基金會劍橋研究院（CRUK-CI）在患有侵略性乳癌的老鼠身上實驗，給予低天門冬醯胺飲食，或者用名為L-Asparaginase的藥物抑制這種胺基酸，發現實驗鼠體內其他組織內的繼發性腫瘤大幅減少；這些病鼠癌細胞已經出現轉移，通常會在數月內死亡。

研究負責人、腫瘤學教授哈農（Greg Hannon）說，從飲食中減少天門冬醯胺，使實驗鼠癌細胞轉移減少了一半，合併其他限制天門冬醯胺的方法，轉移減少約二十倍。

癌細胞擴散 是乳癌患者主要死因

受此結果激勵，研究人員檢視人類癌症紀錄，發現製造最多天門冬醯胺的乳房腫瘤最有可能擴散，並且導致患者較早死亡；頭、頸和腎癌也有同樣情況。哈農說，天門冬醯胺顯然是協助癌細胞改變成一種能輕易透過血液轉移到其他器官的形式。

哈農說，「這可能是一重大發現」，「是一條非常有希望的線索，也是非常少數的例證顯示改變飲食會影響癌症有其科學原理」。不過，他提醒，這項研究發現「不能保證可用於人類」，減少天門冬醯胺也無法預防罹患乳癌，現在就據此建議患者改變飲食是言之過早。

飲食特定成份 是特定癌症的溫床

癌細胞擴散是乳癌患者主要死因，通常轉移到骨頭、肺部和大腦。去年格拉斯哥大學研究顯示，老鼠飲食中去除絲胺酸和甘胺酸這兩種非必需胺基酸可減緩淋巴瘤和腸道癌進程。哈農認為，「我們正見到越來越多證據顯示，特定癌症喜歡我們飲食中的特定成份」，希望未來能藉由改變患者飲食或者利用藥物改變腫瘤細胞接觸這些營養素的途徑，提高治療效果。