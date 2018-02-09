日相安倍送暖：台灣加油

2018-02-09

〔駐日特派員林翠儀、駐美特派員曹郁芬、記者蘇永耀／綜合報導〕台灣花蓮發生強震造成慘重災情，日本首相安倍晉三昨日上午向蔡英文總統發出慰問信函，安倍並親手以毛筆寫下「台灣加油」。蔡總統也在推特以日文推文指出，安倍首相對花蓮地震的慰問，正是所謂患難見真情，體現台日雙方的友情與價值觀。

不過日本首相官邸官網刊登的慰問信函標題，原本為「安倍內閣總理大臣發給蔡英文總統慰問訊息」，但在一個半小時後，標題變成「安倍內閣總理大臣的慰問訊息」，「蔡英文總統閣下」稱謂憑空消失，被懷疑是受到中國壓力所致。

安倍在信函中表示，「在此向因台灣東部發生的強烈地震而犧牲的罹難者致上深切的哀悼，並向受災戶致上衷心的慰問之意。」他表示，「日本東北大地震時，受到長年以來的朋友─台灣的各位溫暖的幫助，日本國民直到現在仍記憶鮮明。在重要的友人面臨困難的時刻，日本願協助台灣任何必要的支援。當地正連夜持續搜救，日本政府目前已派遣警察、消防等專業團隊，全力協助搜索及救援工作。」

除了慰問信函外，安倍還親手以毛筆寫下「台灣加油」力挺老朋友，書寫過程拍攝成短片，公布在安倍和首相官邸臉書專頁。短片由安倍自己配音，最後並以中文打上「親愛的台灣朋友們，日本此時此刻與你們同在」。